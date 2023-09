Ni Messija, ni lovorike

Nogometaši Houstona so naredili velik korak k pokalu že v prvem polčasu, po katerem so vodili z 2:0. V 24. minuti je prvi gol dosegel Griffin Dorsey, v 33. minuti pa je Amine Bassi uspešno izvedel enajstmetrovko za prednost teksaškega kluba z 2:0, ki je prvih 45 minut povsem dominiral. V nadaljevanju je Miamiju uspelo le znižati izid, ne pa tudi ogroziti zmage nasprotnika. V 92. minuti je Josef Martinez dosegel častni gol za Inter.

Tekma je privabila 52 imetnikov televizijskih pravic, od katerih so mnogi potovali z ekipami iz Latinske Amerike, in pričakovali so, da bodo lahko spremljali Messija v njegovem drugem finalu pokala, odkar se je julija pridružil Inter Miamiju.