Ni Messija, ni panike: Prvi zadetek Griezmanna v dresu blaugrane

Barcelonini nogometaši so s pokrom zadetkov na pripravljalni tekmi porazili Napoli (0:4). Po prvem polčasu brez zadetkov je v drugem mrežo dvakrat zatresel Luis Suarez, med strelce pa sta se vpisala tudi Ousmane Demebele in Antoine Griezmann. To je bil prvi zadetek Francoza v dresu blaugrane.

Ernesto Valverde je na zelenico poslal nekoliko osvežen napadalni trio, namesto poškodovanega Lionela Messija sta Luisu Suarezu družbo v napadu delala Ousmane Dembelein najnovejša pridobitev poletnega prestopnega roka – Antoine Griezmann. Antoine Griezmanne in Ousmane Dembele, oba sta k zmagi prispevala zadetek. FOTO: AP Zaradi poškodbe mečne mišice je manjkal Lionel Messi. Argentinec bo najverjetneje izpustil tudi prvo prvenstveno tekmo z Athleticom Bilbaom. Ernesto Valverde je ob tem povedal: "Težko bo, trenutno je v procesu okrevanja in nisem prepričan, da bo lahko nastopil na prvi tekmi La Lige." Francoz je sicer zapravil lepo priložnost v prvem polčasu, po podaji Suareza je sprožil močan strel proti vratom, a streljal mimo. Priložnost za zadetek tik pred koncem polčasa je imel tudi Dembele, vendar je strel 22-letnika končal v rokah Napolijevega vratarja Alexa Mereta. Povsem brez dela ni bil niti Marc-Andre ter Stegen. Povsem sam se je ob oddaljeni vratnici znašel Fabian Ruiz, namesto v mrežo pa je nekdanji igralec Betisa streljal mimo vrat. Začetne minute drugega polčasa so bile v znamenju Barcelone. Napadalni trio je v manj kot 20 minutah drugega polčasa kar štirikrat zatresel mrežo. Griezmann in Suarez pa sta dokazala, da tudi ob Messijevi odsotnosti navijači Barcelone nimajo razloga za skrb. Francoski reprezentant je po lepi akciji ustrelil proti vratom Napolija, odbito žogo pa je v mrežo za vodstvo potisnil Suarez. Nekdanji član madridskega Atletica, ki je za 120 milijonov evrov prestopil na Camp Nou, je na svoj prvi zadetek v dresu blaugrane moral počakati pičlih 8 minut. Barcelonini vezni igralci so poskrbeli, da Francoz ni imel težkega dela. Le tri minute pozneje se je med strelce še drugič na tekmi vpisal Suarez. Po desni strani igrišča je na Napolijevo polovico stekel Demeble, podal Urugvajcu, ta pa je z desnico žogo ustrelil v mrežo. Za konec je svoje z zadetkom dodal še Dembele.