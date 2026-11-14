Nova doba Argentine brez Lionela Messija se je začela z bolečim porazom

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Urugvaj je pred manj kot napol napolnjenim stadionom Estadio Alberto J. Armando povedel v 48. minuti, ko se je po posredovanju argentinskega branilca Lisandra Martineza žoga odbila od njegovega soigralca Leonarda Balerdija in končala v mreži. Pet minut pozneje je Maximiliano Araujo po kotu Giorgiana de Arrascaete povišal na 2:0. Julian Alvarez je v 73. minuti znižal zaostanek, vendar domačim do konca ni uspelo izenačiti.

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Argentina je tako prvič zaigrala brez svojega dolgoletnega kapetana Lionela Messija, ki je oktobra končal reprezentančno kariero. Zadnjo tekmo je odigral na prijateljski tekmi proti Beninu. Argentinci so se brez svojega največjega zvezdnika mučili z organizirano urugvajsko obrambo. V prvem polčasu je imel najlepšo priložnost Nico Paz, a je njegov strel ubranil urugvajski vratar Cristopher Fiermarin.

Za Argentino se je tako začelo novo obdobje pod vodstvom selektorja Lionela Scalonija, ki je nedavno podaljšal pogodbo do leta 2030. Urugvaj pa je pod vodstvom novega selektorja Diega Forlana dosegel še tretjo zaporedno zmago.

Lionel Messi še ni dobil naslednika, ki bo pri Argentini nosil številko 10. FOTO: AP