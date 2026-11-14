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Nogomet

Nova doba Argentine brez Lionela Messija se je začela z bolečim porazom

Ljubljana, 14. 11. 2026 11.02 pred 4 urami 2 min branja 16

Avtor:
R.S. STA
Argentina

Argentinska nogometna reprezentanca je na prvi tekmi po reprezentančni upokojitvi Lionela Messija izgubila prijateljsko tekmo z Urugvajem z 1:2. Za zmago gostov na stadionu Estadio Alberto J. Armando v Buenos Airesu sta poskrbela avtogol Leonarda Balerdija in zadetek Maximiliana Arauja, za domače pa je zadel Julian Alvarez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Urugvaj je pred manj kot napol napolnjenim stadionom Estadio Alberto J. Armando povedel v 48. minuti, ko se je po posredovanju argentinskega branilca Lisandra Martineza žoga odbila od njegovega soigralca Leonarda Balerdija in končala v mreži. Pet minut pozneje je Maximiliano Araujo po kotu Giorgiana de Arrascaete povišal na 2:0. Julian Alvarez je v 73. minuti znižal zaostanek, vendar domačim do konca ni uspelo izenačiti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Argentina je tako prvič zaigrala brez svojega dolgoletnega kapetana Lionela Messija, ki je oktobra končal reprezentančno kariero. Zadnjo tekmo je odigral na prijateljski tekmi proti Beninu. Argentinci so se brez svojega največjega zvezdnika mučili z organizirano urugvajsko obrambo. V prvem polčasu je imel najlepšo priložnost Nico Paz, a je njegov strel ubranil urugvajski vratar Cristopher Fiermarin.

Preberi še Zadnji tango: Messi blestel tudi na najbolj čustveni tekmi v karieri

Za Argentino se je tako začelo novo obdobje pod vodstvom selektorja Lionela Scalonija, ki je nedavno podaljšal pogodbo do leta 2030. Urugvaj pa je pod vodstvom novega selektorja Diega Forlana dosegel še tretjo zaporedno zmago.

Lionel Messi še ni dobil naslednika, ki bo pri Argentini nosil številko 10.
Lionel Messi še ni dobil naslednika, ki bo pri Argentini nosil številko 10.
FOTO: AP

Medtem ko je večina domačih navijačev na tribunah nosila Messijevo ikonično številko 10, se je Scaloni odločil, da številke za to tekmo ne bo dodelil nobenemu igralcu. Argentina se bo na zmagovite tirnice poskusila vrniti na naslednji tekmi proti Kostariki, Urugvaj pa se bo istega dne vrnil domov, kjer bo gostil Dominikansko republiko.

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KOMENTARJI16

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Virtom
14. 11. 2026 13.46
Najbolje, da mu date še eno zlato žogo! Ja kaj pa mislite, reprezentanca je brez njega izgubila prijateljsko tekmo proti močni reprezentanci… Ronaldo sicer zabija hattricke in bo osvojil vse lovorike z Al nassrom, ampak to zanj ne bo dovolj, da pride med top 30.
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0 0
cripstoned
14. 11. 2026 13.41
Nova doba argentine se bo zacela ko bo odsel iz fife infantino....kako je skupaj z arabci podaril naslov svetovnega prvaka malemu prevarantu iz argentine hahahahaha..
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0 0
Virtom
14. 11. 2026 12.41
Če bi igral mali, bi jih Urugvaj razbil. Govori pa se kot da je Urugvaj amaterska reprezentanca, v bistvu pa je v tem trenutku poleg Brazilije najboljša izven evrope. No sedaj ko pessi ne igra več je tudi Argentina postala močna, mimogrede je pa lepo, da Argentina ne bo več potrebno pisati s Fifargentina ali Vargentina, saj je odšel nahajpani in sedaj sodniki in Fifa Argentine ne rabijo več favorizirati.
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-1
2 3
Clovek
14. 11. 2026 13.36
Kakšni kompleksi xD
Odgovori
-1
0 1
Virtom
14. 11. 2026 13.50
Oooooo. Napišem komentar in že odgovoriš. In potem ti meni, da sem zakompleksan, da imam preveč časa, da sem omejen Itd. Imaš nastavljeno kakšno obveščanje vsakič ko pride moj komentar?
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0 0
Limonček60
14. 11. 2026 12.32
Nikdar več nebo,kot je nekdaj bilo,pa to
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+0
2 2
Kolllerik
14. 11. 2026 12.14
Messi je gospod nogomet osebno. Zato niti ni čudno.. prej pričakovano... da se bodo argentinci brez najboljšega med najboljšimi iskali sami sebe še en čas....
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+3
5 2
Virtom
14. 11. 2026 12.36
Prijateljska tekma je. Boš videl na uradnih, kako bo igra stekla brez Infantinovega ljubljenčka.
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-2
1 3
Loptass
14. 11. 2026 11.52
Na Messijevem mestu Nico Paz z odlicno oceno 6,3 🤣 Drugi najslabse ocenjen igralec Argentine.
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+1
3 2
Virtom
14. 11. 2026 11.50
Pa kaj potem, če so izgubili na prijateljski tekmi? Prava vrednost Argentine se bo pokazala na uradnih in verjemite, da bo boljša brez pessija, je pa res, da bo pomoč Fife in sodnikov padla na 0.
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-2
3 5
Virtom
14. 11. 2026 11.48
Poročate o prijateljski tekmi… Me prav zanima če bo enako poročanje danes oz. jutri, ko Portugalska izgubi URADNO tekmo brez GOATA.
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-5
1 6
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