'Ni mi žal, da sem zavrnil ponudbo najboljšega kluba na svetu’

Bilo je poleti 2001, ko je Roma osvojila tretji naslov italijanskega prvaka v zgodovini in je na vrataFrancesca Tottija potrkal madridski Real. Florentino Perez si je že tako bleščeči ekipi, polni zvezdnikov, želel dodati še strelca 13 prvenstvenih zadetkov v pravkar končani sezoni. A naletel je na odgovor, ki ga predsednik galaktikov zagotovo ni vajen. Totti je zavrnil njegovo ponudbo in ostal zvest klubu, ki ga je od vedno nosil v srcu.

"Nikoli nisem obžaloval odločitve, da sem ostal pri Romi. Niti, ko sem bil star 25 let in je na moj naslov prišla Realova ponudba, čeprav priznam, da sem bil nekaj časa v dvomu," je povedal svetovni prvak z Italijo iz leta 2006. Totti je še dodal, da se nekdanji nogometaši belega baleta še danes sprašujejo, zakaj je zavrnil ponudbo Madridčanov: "Ko se srečam z nekdanjimi galaktiki, mi vsi v en glas dopovedujejo, da sem bil nor, ko sem zavrnil to ponudbo. Ne razumejo, zakaj bi kdo rekel ne najboljšemu klubu na svetu."