Ni Oblaka, panika! Atletico prejel tri zadetke in izpadel, Real kljub porazu napredoval

V vratih Atletico Madrida ni bilo slovenskega vratarja Jana Oblaka, priložnost je tako kot na prvi tekmi dobil Antonio Adan. Katalonci so dodobra napolnili mrežo Madridčanov, s tremi goli so poskrbeli, da se Atletico predčasno poslavlja iz kraljevega pokala.

Nogometaši Reala so kljub novemu porazu napredovali v četrtfinale kraljevega pokala. Na povratni tekmi osmine finala so z 0:1 izgubili na gostovanju v Leganesu, a napredovali zavoljo zmage na prvi tekmi (3:1). Edini zadetek na tekmi je zabil danski napadalec Leganesa Martin Braithwaite. Domačini so bili še posebej nevarni v zadnjih desetih minutah, a do novega zadetka, ki bi dodatno pritisnil na galaktike, niso uspeli priti. Tudi po zaslugi dobrih obramb madridskega čuvaja mreže Keylorja Navasa. Ta je v sodnikovem podaljšku kar trikrat preprečil drugi zadetek Leganesa.