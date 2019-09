Ni pomagala niti denarna stimulacija: Maribor v pokalu zaključil pri drugoligašu Kopru

Štajerci so izgubili v Kopru.

"Moštvo ima naše spoštovanje. Igralci so vaš in naš ponos. Kot športni direktor sporočam pred novim ciklom: igralcem vse! Današnja tekma je vredna 100.000 EUR, igralci si lahko za naslednjih pet tekem v ciklu, ki sledi, razdelijo 500.000 EUR, klubsko vodstvo pa ima zagotovljena dva milijona evrov za premije ob končnem uspehu. Žrtvujte se, zmagujte in naredite vsako Violo srečno. Mi smo Maribor!"so na spletni strani NK Maribor zapisali pred tekmo z Aluminijem.

A če je to zadoščalo za motivacijo za tekmo z Aluminijem, pa ni pomagalo v Kopru. Tam je za zmago Primorcev poskrbel Dare Vršič z dvema zadetkoma ter mladi vezist Žan Bešir. Zadetka za Mariborčane, ki so predvsem v zaključku tekme imeli sicer velikansko terensko premoč, sta prispevala Andrej Kotnik in Žan Bešir, ki je poslal žogo v lastno mrežo.

Na drugih tekmah so Domžale premagale Brda v gosteh s 3:0, Mura pa je slavila v Kranju pri Triglavu (3:1).