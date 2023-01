Ni Ronalda, ni težav: vragi proti Evertonu do sedme zaporedne zmage

Nogometaši Manchester Uniteda in Evertona so odprli tretji krog FA pokala. Na Old Traffordu so slavili domačini, ki so povedli po golu Antonyja že v 4. minuti. Izid polčasa (1:1) je deset minut kasneje postavil branilec Conor Coady, ki pa je v drugem delu zabil avtogol za končnih 2:1. To je bila za rdeče vrage že sedma zaporedna zmaga v vseh tekmovanjih.

Erik ten Hag je lahko zelo zadovoljen s formo, ki jo v zadnjih tednih kažejo njegovi varovanci. Saga, ki jo je z intervjujem in izsiljenim odhodom zakuhal Cristiano Ronaldo, je več kot očitno blagodejno vplivala na nogometaše Manchester Uniteda. Ti po premoru zaradi svetovnega poraza nizajo zmage, proti Evertonu je bila že peta po vrnitvi klubskega nogometa in skupno sedma zaporedna na uradnih tekmah. Zadnjič so vragi izgubili na začetku novembra, ko je bila boljša Aston Villa. Glavnina tekem tretjega kroga FA pokala bo sicer odigrana v soboto in nedeljo, dogajanje pa se bo v najstarejšem klubskem tekmovanju na svetu zaključilo v ponedeljek, ko bo vodilni v Premier League Arsenal gostoval pri Oxford Unitedu.