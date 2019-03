Ni Ronalda, ni zmage: Juventus do prvega poraza v Serie A

Juventus zanesljivo koraka k ubranitvi naslova državnega prvaka, vseeno pa so črno-beli v 28. krogu Serie A doživeli sploh prvi poraz v tem tekmovanju. Genoa je slavila z 2:0, potem ko sta oba gola padla v drugem polčasu. Uspešna sta bila Stefano Sturaro v 72. in Goran Pandev , nekdanji makedonski reprezentant, v 81. minuti. Juventus ima sicer še vedno ogromno točkovno prednost pred zasledovalci, s tekmo več ima 75 točk, drugi je Napoli, ki jih je zbral 57. Stara dama je v Ligi prvakov pripravila lepo darilo navijačem, saj je izločila madridski Atletico in za črno-bele je največji izziv četrtfinale LP, kjer jih čaka Ajax.

tekma

Trener Massimilliano Allegri je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Mattia Perin, Martin Caceres, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani, Miralem Pjanić; Joao Cancelo, Emre Can, Rodrigo Bentancur, Alex Sandro; Paulo Dybala, Mario Mandžukić. Prvega zvezdnika moštva Cristiana Ronalda ni bilo niti na klopi, Allegi mu je namenil nekaj počitka pred reprezentančnimi tekmami, saj se Portugalec po krajšem premoru vrača v izbrano vrsto za kvalifikacije za Euro 2020. Počitka so bili deležni tudi Szczesny, Chiellini, in Matuidi, v igro sta v nadaljevanju vstopila Spinazzola in Bernardeschi.

goli

Izid:

Genoa - Juventus 2:0 (0:0)