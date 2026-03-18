Senegalci Caf obtožujejo zlorabe zaupanja in napovedujejo pritožbo

V januarskem finalnem obračunu je z izidom 1:0 slavil Senegal. No, tako smo zadnja dva meseca "naivno" domnevali, a očitno smo se motili. Na obračunu je sodnik domačinom Maročanom v podaljških dosodil sporno enajstmetrovko. Senegalci so jezni zapustili igrišče in se na zelenico vrnili po 17 minutah. Sledila je zgrešena enajstmetrovka nesrečnega Brahima Diaza in odločilni gol Papeja Gueya, ki pa očitno vendarle ni bil tako odločilen.
Zdaj, več kot dva meseca po tekmi, se je Caf strinjal s pritožbo maroške nogometne zveze in odločil, da je Maroko zmagal z izidom 3:0. Senegalska zveza je v prvotnem odzivu objavila, da "nedvoumno zavrača ta neupravičen poskus razlastitve."
Zdaj so Senegalci napovedali novo pritožbo na maroško pritožbo. "Ta odločitev je zloraba zaupanja, ki ne temelji na nobenem pravnem načelu," je dejal generalni sekretar senegalske nogometne zveze Abdoulaye Seydou Sow.
"Imeli smo občutek, da žirija ni bila tam, da bi uveljavljala zakon, ampak da bi izvršila ukaz," je dodal in napovedal dolg boj za naslov. "Nič nas ne bo ustavilo. Zakon je na naši strani. Boj še zdaleč ni končan. Senegal bo svoje pravice branil do samega konca," je napovedal Sow.
Medtem senegalski reprezentanti trdijo, da ne bodo vrnili zmagovalnih medalj. "Vemo, kaj smo doživeli tisti večer v Rabatu. In nihče nam tega ne more vzeti," je na družbenih omrežjih zapisal Evertonov vezni igralec Idrissa Gueye.
