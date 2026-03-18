Nogomet

Senegalci Caf obtožujejo zlorabe zaupanja in napovedujejo pritožbo

Ljubljana, 18. 03. 2026 19.28 pred 1 uro 2 min branja 0

M.D.
Sadio Mane

Odločitev afriške nogometne zveze (Caf), da dva meseca po koncu afriškega nogometnega prvenstva zmagovalcem odvzame naslov, pričakovano še vedno odmeva. Pričakovati je bilo tudi, da se senegalska nogometna zveza ne bo strinjala z odločitvijo vodij afriškega nogometa. Dan po šokantni objavi Cafa so Senegalci napovedali uradno pritožbo.

V januarskem finalnem obračunu je z izidom 1:0 slavil Senegal. No, tako smo zadnja dva meseca "naivno" domnevali, a očitno smo se motili. Na obračunu je sodnik domačinom Maročanom v podaljških dosodil sporno enajstmetrovko. Senegalci so jezni zapustili igrišče in se na zelenico vrnili po 17 minutah. Sledila je zgrešena enajstmetrovka nesrečnega Brahima Diaza in odločilni gol Papeja Gueya, ki pa očitno vendarle ni bil tako odločilen.

Objokani Brahim Diaz z Giannijem Infantinom po finalu afriškega pokala
FOTO: Profimedia

Zdaj, več kot dva meseca po tekmi, se je Caf strinjal s pritožbo maroške nogometne zveze in odločil, da je Maroko zmagal z izidom 3:0. Senegalska zveza je v prvotnem odzivu objavila, da "nedvoumno zavrača ta neupravičen poskus razlastitve."

Zdaj so Senegalci napovedali novo pritožbo na maroško pritožbo. "Ta odločitev je zloraba zaupanja, ki ne temelji na nobenem pravnem načelu," je dejal generalni sekretar senegalske nogometne zveze Abdoulaye Seydou Sow.

"Imeli smo občutek, da žirija ni bila tam, da bi uveljavljala zakon, ampak da bi izvršila ukaz," je dodal in napovedal dolg boj za naslov. "Nič nas ne bo ustavilo. Zakon je na naši strani. Boj še zdaleč ni končan. Senegal bo svoje pravice branil do samega konca," je napovedal Sow.

Medtem senegalski reprezentanti trdijo, da ne bodo vrnili zmagovalnih medalj. "Vemo, kaj smo doživeli tisti večer v Rabatu. In nihče nam tega ne more vzeti," je na družbenih omrežjih zapisal Evertonov vezni igralec Idrissa Gueye.

Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
Znana pevka je prvič postala mamica
Te napake staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Vroč poljub, na katerega sta dolgo čakala
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
Nihče mu ne verjame, da je star 60 let
Optimalna vadba po 50. letu: napaka, ki jo dela večina, in kako jo popraviti
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik
Preprost trik z barvami, ki moške naredi 10x bolj privlačne
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Ko se ohladi, se prileže topla enolončnica: recept, ki navduši
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Kmetija
Vse o fantu
Slovenija odloča 2026
Parazit
