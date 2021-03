Ni se skril: Mourinho po porazu prišel v garderobo Dinama in zaploskal Zagrebčanom

V Ligi Evropa, ki jo boste lahko z naslednjo sezono dalje gledali na Kanalu a in VOYO, smo bili priča neverjetni senzaciji. Zagrebški Dinamo je na domačem stadionu Maksimir izločil angleškega velikana, zasedbo Tottenhama, potem ko je prvo tekmo v Londonu izgubil z 0:2. A neverjetni Mislav Oršić (nekdanji član (na posodi) slovenskega prvoligaša NK Celje) je s tremi izjemni goli zrežiral izjemen preobrat. Najprej je v drugem polčasu poskrbel za dva gola, ki sta prinesla podaljšek, nato pa je v podaljšku s tretjim golom, s slalomom, ki se ga ne bi sramoval niti sloviti Alberto Tomba , poskrbel za izpad londonskega velikana.

Nekateri trenerji bi se ob takem porazu, pravzaprav kar debaklu, kakor so označili za vse skupaj otoški mediji, najraje pogreznili v zemljo. Se skrili, da jih nihče ne bi videl še nekaj dni. TodaJose Mourinho, eden najtrofejnejših trenerjev v zgodovini nogometa, je pokazal, da premore veliko športnega duha. Po porazu in izpadu je prišel v garderobo zagrebškega Dinama in jim iz srca zaploskal.