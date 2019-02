'Ni vas bilo na seminarju o VAR-u, tako da ste izgubili pravico o pritoževanju'

Pred Uefinom kongresom, ki ga je gostil Rim, je krovna evropska nogometna organizacija v Nemčiji organizirala izobraževalni seminar za vseh 16 trenerjev, ki bodo s svojimi klubi v letošnji sezoni nastopali v izločilnih bojih elitne Lige prvakov. Uefa je namreč pred dnevi potrdila, da bo že v osmini finala na vseh tekmah uporabila nove tehnologije, ki so v pomoč sodnikom (VAR) in prav zaradi tega, organizirala seminar za vse omenjene trenerje. In novega (starega) predsednika Aleksandra Čeferinaje zmotilo to, da se je seminarja udeležilo zgolj pet od šestnajstih strategov. Slovenski pravnik jim je nemudoma odgovoril, da so z bojkotom izgubili vsakršno pravico o pritoževanju, če sistem ne bo deloval v njihovo prid.

"Organizirali smo seminar oziroma sestanek za vseh 16 trenerjev, ki bodo v letošnji sezoni s svojimi klubi igrali v izločilnih bojih Lige prvakov. Zgolj pet se jih je odzvalo. Ne le, da je to nespoštljivo do nas, s tem so izgubili kakršnokoli pravico o pritoževanju, če sistem po njihovem mnenju ne bo deloval. Udeležili bi se seminarja, kjer smo zbrali strokovnjake, da bi jim vse razložili, da bi bilo vse črno na belem. Nimajo več izgovorov, s tem nimajo dovoljenja, da se prerekajo s sodniki glede odločitev sprejetih z VAR-om, prav tako nimajo pravice komentirati teh odločitev," je odločno trenerjem, ki se niso udeležili seminarja sporočil Čeferin.