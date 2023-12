'Ni vseeno, kako bomo končali evropsko zgodbo'

Tabor nogometašev Olimpije čaka še zadnji evropski izziv sezone. Zmaji v Konferenčni ligi nimajo možnosti napredovanja v izločilne boje, a zato niso pred gostovanjem v Bratislavi, kjer jih čaka Slovan, prav nič manj motivirani. Slovaki se s francoskim Lillom na daljavo borijo za prvo mesto v skupini. Dvoboj zadnjega kroga skupinskega dela bomo v četrtek zvečer od 20.40 prenašali na Kanalu A in VOYO.

UEFA KL: Slovan Bratislava - Olimpija

Zeleno-beli so na Slovaško dopotovali po domači prvenstveni zmagi v Kopru (4:2), ki je po eni strani poskrbela za boljšo popotnico, po drugi strani pa razkrila nekaj zdravstvenih težav.

Poslednji evropski izziv Olimpije v prenosu v četrtek zvečer na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 20.40.

Zaradi kartonov ne bo Admirja Bristrića, odsoten bo tudi Agustin Doffo. "Na žalost nimamo več možnosti za napredovanje, a zavedamo se, da na mednarodni sceni predstavljamo klub in tudi državo. Vse bomo naredili, da pridemo do zmage. Imamo nekaj težav, drži. Doffo je poškodovan, Agba v Evropi ni na voljo. Morali bomo spremeniti igralni sistem. Verjamem, da imamo dovolj širine znotraj moštva. Kljub vsem težavam sem prepričan, da se bomo ustrezno prilagodili in kasneje tudi tako delovali," je pred zadnjim evropskim izzivom za uradno spletno stran ljubljanskega kluba dejal trener Zoran Zeljković.

icon-expand Ke3nan Bajrić, otrok in dolgoletni član Olimpije, je bil v dresu Slovana v Stožicah med najboljšimi na igrišču. FOTO: Luka Kotnik

Tekma v Bratislavi bo sicer posebej pomembna za domačo zasedbo, v kateri bo spet slovenski branilec Kenan Bajrić, ne bo pa kaznovanih Kirjakosa Savidisa in Lucasa Lovata. Slovan se bo na daljavo z vodilnim Lillom boril za prvo mesto v skupini A in posledično neposredno napredovanje v osmino finala. Slovaki na drugem mestu, ki vodi v dodatne boje za osmino finala s tretjeuvrščenimi iz evropske lige, za Francozi, ki bodo gostili Klaksvik s Ferskih otokov, zaostajajo za točko. "Ko igraš evropske tekme, je lažje pripraviti igralce. Vsi želijo igrati, saj se dobro zavedajo, da te Evropa podrobneje spremlja. Tekma je zaradi tega za njihovo nadaljnjo pot zelo pomembna. Slišal sem, da bomo imeli na tribuni zelo bučno podporo, in to me izredno veseli. Komaj čakam, da se srečanje v Bratislavi začne."

icon-expand Zoran Zeljković in Džengis Čavušević FOTO: Damjan Žibert

Olimpija je doslej zbrala tri točke in je zadnja. Začela je s porazom v Lillu (0:2), nadaljevala s porazom proti Slovanu (0:1), izgubila je tudi na Ferskih otokih (0:3), nato pa je vpisala edino zmago proti Klaksviku (2:0).

V skupinskem delu tega tekmovanja je ljubljanska zasedba pobrala 500.000 evrov za zmago proti Klaksviku ter prejela 2,94 milijona za preboj v skupinski del.

Nazadnje je z 0:2 izgubila še doma z Lillom. Slovaki so oktobra v Stožicah minimalno slavili, tedaj je dvoboj odločil Aleksandar Čavrić, ki je izkoristil drugo enajstmetrovko. Prvo je Matevž Vidovšek po strelu Vladimirja Weissa zaustavil. "Ogledal sem si prvi medsebojni dvoboj v Ljubljani in videl, da ima nasprotnik ogromno kvalitete. Tukaj se je še zaprl in zato seveda ni bilo lahko. Po drugi strani je Slovan vsekakor premagljiv. Slovaki imajo svoje slabosti in to bomo poskušali izkoristiti. Glede na stanje obeh ekip bi bila točka uspeh, vendar nihče pred tekmo ne gre zgolj po točko. Proti takšnemu nasprotniku se lahko z dobro in organizirano igro nadejamo tudi česa več. Ni nam vseeno, kako bomo končali evropsko sezono," še pravi trener zmajev.