Ni za vse slab, McTominay lepo o Mourinhu: Jose je zame poseben

Kakovost škotskega vezista je prepoznal tudi Mourinhov naslednik pri Manchester Unitedu Ole Gunnar Solskjaer, ki ga redno uvršča na sredino igrišča. Čeprav je moral iz Manchestra oditi, pa ima pri Scottu McTominayu karizmatični portugalski strateg Mourinho še zdaj posebno mesto v njegovem srcu. "Jose je zame nekaj posebnega," je začel pogovor sSky Sports. "Še vedno sva v stiku, redno se slišiva po nekaterih tekmah," je razkril 22-letni vezist.

MCTOMINAY

"Vedno bo imel posebno mesto v mojem in v srcu moje družine, saj je on tisti, ki me je vpeljal, on je tisti, ki je zaupal vame, on je tisti, ki je verjel vame," je v čustveni izjavi še povedal McTominay. "Mourinhu sem veliko dolžan. Če ne bi bilo njega, mogoče zdaj ne bi bil tukaj, kjer sem," je poudaril vezist rdečih vragov. Pozabil se ni zahvaliti niti vsem tistim, ki so poskrbeli, da je prišel v enega največjih klubov na Otoku. "Tukaj ne bi bil, če ne bi bilo Paula McGunessa, Dava Bushalla in Tonyja Whelana,"je zaključil McTominay.