Nič ne bo, Usain: Jamajška strela brez profesionalne pogodbe pri Central Coastu

"Klub je z Boltovim predstavnikom iskal možne zunanje poslovne partnerje, da bi zagotovili komercialno rešitev, ki bi ustrezala vsem stranem. Čeprav smo našli nekaj obetavnih potencialnih partnerjev, pa smo v klubu skupaj z Usainom Boltomprišli do sporazumne odločitve, da omenjeni partnerji v za nas razpoložljivem času ne bodo zagotovili ustreznih sredstev," so sporočili iz kluba. Bolt ni bil razočaran. "Rad bi se zahvalil lastnikom Central Coast Mariners, upravi, trenerjem, igralcem in navijačem, zaradi katerih sem se tukaj počutil tako dobrodošlega. Klubu želim veliko uspeha v nadaljevanju sezone," je dejal Jamajčan, ki se je pred odhodom v Evropo ustavil še v Melbournu.

Osemkratni olimpijski prvak v atletiki si od lanskega leta prizadeva, da bi si zgradil nogometno kariero. Avgusta je prišel v Avstralijo, kjer je bil na preizkusu ter si je želel, da bi sklenil profesionalno pogodbo ter prvič zaigral nogomet na najvišji ravni, v prvi nogometni ligi. Pri podpisu profesionalne pogodbe s tamkajšnjim klubom se je zataknilo pri vprašanju denarja. V iskanje sredstev se je vključila avstralska zveza, vendar zadovoljive rešitve oziroma sponzorja, ki bi bil pripravljen zagotoviti nekaj milijonov, niso našli. Številni ocenjujejo, da gre za marketing, njegovi zagovorniki pa poudarjajo, da bi bil zaradi svoje hitrosti lahko tudi odličen nogometaš, še zlasti po tem, ko je na dobrodelni tekmi zabil dva gola. Vendar pa Bolta pri avstralskem klubu niso vključili v prvo moštvo, saj je bilo očitno, da Boltu primanjkuje osnovne igralne prakse ter nogometnih osnov in veščin, da bi se lahko brez težav kosal na ligaški ravni, saj nogometa, glede na to, da se je posvečal atletiki, doslej ni bil vajen.