Nič več kokakole za Messija in druščino

V Parizu imajo še naprej težave, kako koordinirati tri glavne zvezdnike: Messija, Neymarja in Mbappeja.

V klubu so poleti za poln delovni čas zaposlili strokovnjaka za prehrano in, kot dodaja časnik, je to vlogo prevzel eden od nekdanjih španskih nogometašev, ki je po karieri pridobil ustrezno izobrazbo. Ena njegovih prvih odločitev je bila, da z jedilnika umaknejo vse pijače, ki niso kompatibilne z vrhunskim športom.

V časniku ugibajo, da se v klubu za ta korak morda niso odločili že prej, ker je podjetje Coca-Cola eden od uradnih partnerjev. Pogodbo z ameriškim proizvajalcem pijač so v klubu sicer obnovili lani, veljavna pa je do leta 2024.

Tako kot v večini drugih klubov v Franciji, tudi za PSG velja, da so nogometaši v času treningov skupaj na zajtrku in kosilu. In prav za ta dva obroka bodo zdaj skušali najti optimalno ponudbo.