Nica zagodla PSG-ju in ga izločila iz francoskega pokala

Reprezentančni premor je poskrbel, da minuli vikend v največjih evropskih ligah ni bilo ligaškega nogometa, a vseeno so bili aktivni francoski klubi, ki so se merili v osmini finala francoskega pokala. Za največje presenečenje je poskrbela Nica, ki je po izvajanju enajstmetrovk iz tekmovanja izločila aktualne prvake PSG.

Nogometaši Nice, ki so v francoskem prvenstvu PSG-jev najbližji zasledovalec (po 22 tekmah za Parižani zaostajajo 11 točk), so sinoči po izenačeni tekmi in natančnejšem izvajanju enajstmetrovk poskrbeli za izpad 14-kratnih pokalnih prvakov iz tekmovanja. Tekmo, ki je bolj spominjala na ligaško kot na pokalno, je Nica začela z najmočnejšo možno začetno enajsterico, medtem ko je strateg Parižanov Mauricio Pochettino, tudi zavoljo poškodb, svoje moštvo nekoliko spremenil. Od prve minute je sicer začel argentinski zvezdnik Lionel Messi, ki se ni proslavil. Na celi tekmi je vpisal le en strel na gol nasprotnika, žogo pa je izgubil kar 29-krat. V drugem polčasu je bil argentinski strateg primoran v igro poslati tudi prvega zvezdnika kluba Kyliana Mbappeja, ki v svojem 200. nastopu v dresu PSG-ja, bistveno ni vplival na igro.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po rednem delu, ki se je končal brez zadetkov, so o zmagovalcu odločale enajstmetrovke, pri katerih so bili bolj zbrani gostje. Leandro Paredes je pri Parižanih zgrešil tretjo enajstmetrovko, Andy Delort pa pri Nici četrto. Ker je bil po uvodnih petih serijah izid poravnan na 4:4, so sledile dodatne serije. Prvo sta tako Evann Guessand za Nico kot Juan Bernat za PSG uspešno izvedla, v drugi pa je bil uspešen visokorasli branilec Nice Dante, medtem ko je PSG-jevemu mladeniču Xaviju Simonsu odločilno enajstmetrovko ubranil gostujoči vratar Marcin Bulka. Poljski branilec mreže je tako preprečil napredovanje svojemu matičnemu klubu, saj je prav iz vrst PSG-ja za celotno sezono posojen Nici.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na preostalih tekmah je bilo najbolj zanimivo v Lensu, kjer je padlo kar šest zadetkov. S 4:2 se je napredovanja veselil Monaco, za katerega je dva zadetka prispeval Wissam Ben Yedder. Kot prvemu se je že v petek v četrtfinale uspelo uvrstiti Nantesu, ki je z 2:0 odpravil Stade Brestois, presenetljivo napredovanje pa je uspelo tretjeligašema Versaillesu ter Bergerac Perigordu, ki sta izločila prvoligaša Toulous in Saint Etienne. V dvoboju drugoligašev Nancyja in Amiensa so bili z 0:2 boljši slednji, v dvoboju prvoligašev Marseilla in Montpellierja pa so po izvajanju enajstmetrovk slavili prvi. Po enajstmetrovkah je v četrtfinale napredoval tudi drugoligaš Bastia, ki je iz tekmovanja izločil Stade de Reims.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Četrtfinalni pari so: Nice - Marseille, Bergerac Perigord - Versailles, Nantes - Bastia, Monaco - Amiens

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke