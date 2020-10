Bendtnerjeva divja noč: Bil sem povsem pijan in brez 400 tisočakov

"Bilo je okoli treh ponoči, v enem od londonskih kazinojev. Bil sem tako opit, da nisem mogel sedeti za mizo. A ruleta je preprosta. Rdeča, črna, rdeča, črna. Saj ne more biti težko, sem si mislil," se je večera iz leta 2011, ko je njegova zvezda pri Arsenalu počasi že začela bledeti, spominjal Nicklas Bendtner. "Po 90 minutah sem izgubil 400 tisoč funtov (441 tisoč evrov, op. a.). Denarja skoraj nisem imel več. Če se mi ne posveti sreča, bom bankrotiral. Odpravim se na stranišče, obraz si umijem z vodo, nato pa naravnost do blagajne. V žetone pretvorim še 50 tisočakov."

Na srečo si je Bendtner tistega londonskega večera povrnil večji del izgubljenega denarja. Na koncu je ostal "le" brez 20 tisočakov. A to je bil zanj, kot sedaj pravi, zadnji alarm. "Celo zame je bilo takšno početje preveč tvegano. To je bil klic, ki me je predramil. Denarja nikoli nisem dojemal kot sredstvo, s katerim bi se postavljal pred drugimi. Denar mi je le pomagal pri zabavanju. A kar je preveč, je preveč."

Za težave delno krive tudi poškodbe

Nekdaj sila nadarjeni napadalec je imel v času na Emiratesu veliko težav s poškodbami, in čeprav sedaj za težave izven igrišča krivi zgolj samega sebe, mu spremljanje soigralcev s tribun zagotovo ni bilo v pomoč. "Ko sem bil poškodovan, sem pogrešal tisti občutek adrenalina, ki ti ga prinese igranje pred 60 tisoč navijači. Nastalo vrzel so tako zapolnile igre na srečo. Večji kot je bil vložek, več je bilo adrenalina. Zato sem vedno stavil veliko," je še razkril Bendtner.

Avtobiografija, pri kateri mu je pomagal prijatelj in novinar Rune Skyum-Nielsen, je sicer izšla v četrtek. 32-letnik pa se svojim nogometnim predstavam niti ni želel preveč posvečati. "Obžalujem, da v karieri nisem izkoristil vseh priložnosti, ki so se mi ponudile. Ko pogledam nazaj, vidim, da bi lahko dosegel še marsikaj. Nekaj dogodkov je bilo tako bolečih, da o njih nisem mogel govoriti. Zato sem se odločil napisati knjigo. Nisem si želel, da bi bila to še ena avtobiografija, v kateri bi hvalil samega sebe. Raje imam, da ljudje vedo za težave, s katerimi se sooča mlad športnik, ki na hitro pride do denarja,"je bil za angleški The Guardian iskren danski napadalec.