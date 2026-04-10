Nico Schlotterbeck kljub zanimanju velikanov ostaja v Dortmundu

Za usluge Nica Schlotterbecka sta se zanimala tudi Bayern iz Münchna in Real iz Madrida, eden ključnih igralcev rumeno-črnih pa se je odločil, da bo ostal v Dortmundu.

"Za nas je izjemnega pomena podaljšanje pogodbe z Nicom Schlotterbeckom. Je velika dodana vrednost za naš klub bodisi kot igralec ali oseba. V klubu ga vsi zelo cenimo in spoštujemo," je med drugim dejal generalni direktor kluba Carsten Cramer.