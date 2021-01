Nicola zamenjal Giampaola pri Torinu

Nekdanji nogometaš Torina Davide Nicola je podpisal pogodbo s klubom, dan za tem, ko so se razšli z Marcom Giampaolompo remiju (0:0) proti Spezii, po katerem je torinski klub na 18. mestu Serie A. Nicola je v sezoni 2005/06 kot igralec z odločilnim golom pomagal Torino pripeljati v prvo ligo. Trener je postal leta 2010, do sedaj je vodil Bari, Crotone in Udinese.

To sezono so v serie A trenerje zamenjali že pri Fiorentini, Genoi in Parmi.