Pri Lillu zbirajo ponudbe za izjemnega Pepeja: trenutno v prednosti Napoli

"Do tega trenutka smo prejeli že štiri zelo mikavne ponudbe, a le na Nicolasu je, da se odloči, kje želi nadaljevati kariero," je za italijanski Tuttosport izjavil predsednik Lillea, ki je v nadaljevanju spregovoril o konkretnih številkah in klubu, ki je do zdaj ponudil največ za usluge tega krilnega napadalca."Ni skrivnost, da je Napoli ponudil lepih 80 milijonov evrov. Ko se Pepe v začetku prihodnjega tedna vrne z dopusta, bo sprejel končno odločitev," je še dodal Lopez.



Francoski L'Equipe je nadgradil navedbe Tuttosporta z razkritjem, da se za Pepeja ob Napoliju potegujejo še vsaj trije, štirje zelo resni klubi. V igri naj bi torej bili tudi angleški velikani Liverpool, Manchester United in Arsenal ter še en italijanski kolektiv - milanski Inter.