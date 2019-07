Nigerijski nogometaši do brona na afriškemu prvenstvu

Na afriškemu pokalu narodov so odigrali tekmo za tretje mesto. Pomerili sta se reprezentanci Tunizije in Nigerije. Odločil je en gol, že na začetku tekme je bil za Nigerijce uspešen Ighalo, do konca pa se mreži nista več zatresli (1:0).

Pred finalno tekmo je na afriškemu pokalu narodov padla odločitev o zmagovalcu za tretje mesto. V Kairu sta se pomerili reprezentanci Tunizije in Nigerije. Senegalci so v polfinalu po podaljšku premagali Tunizijce (1:0), Alžirci pa so bili v drugem polfinalu boljši od Nigerijcev (2:1). izid Nigerijci so se veselili tretjega mesta. FOTO: AP Že v tretji minuti tekme za končno tretje mesto je (edini) gol na tekmi dosegel Odion Ighalo, kar je Nigerijcem zadoščalo, da so se veselili bronastih odličij. V velikem finalu se bosta za naslov prvaka v petek pomerili reprezentanci Alžirije in Senegala. postavi Izid tekme za 3. mesto:

Tunizija - Nigerija 0 : 1 (0 : 1)