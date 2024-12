Nigerijec po nesreči izdal svojo pravo starost, je lagal tudi nemški dragulj?

OGLAS

Po podatkih Transfermarkta je vezist Novega Pazarja vreden 1,2 milijona evrov in velja za enega najboljših mladih igralcev v Srbiji. Po uradnih podatkih je Adetunji Rasaq Adeshina rojen 2. decembra 2004, kar potrjuje tudi njegov profil na omenjeni spletni strani. Zdaj pa se je na družbenih omrežjih pojavil video posnetek, v katerem Adetunji na vprašanje o svojem datumu rojstva letnico spremeni v leto 2001.

Za zdaj ni jasno, ali se je Adetunji zmotil, ali pa je na edinstven način izdal, da je resnično rojen 2. decembra 2001. V Novi Pazar je brez odškodnine prišel pred dvema letoma iz nigerijskega kluba Real Sapphire. Adetunji ne bi bil prvi nogometaš, ki bi ponaredil svoje rojstne podatke. Znani so številni primeri ponarejanja starosti z različnih kontinentov, najbolj pa izstopajo primeri iz Afrike. Januarja 2023 je 32 kamerunskih igralcev v reprezentanci do 17 let padlo na MRI testiranju starosti med pripravami na Afriški pokal narodov do 17 let. Testiranje je zahteval predsednik zveze in nekdanji zvezdnik Interja ter Barcelone Samuel Eto'o. Sledil je škandal, saj so Kamerunci na turnir očitno nameravali peljati generacijo, starejšo od 17 let.

Tudi Moukoko se je znašel v podobnem položaju Adetunji Rasaq Adeshina je tako le še en primer v dolgi vrsti nogometašev, katerih starost se je znašla pod velikim vprašajem. V nemški Bundesligi na primer duhove že leta burijo govorice o resnični starosti nogometaša Borussie Dortmund Youssoufe Moukoka. Joseph Moukoko, do zdaj uradno njegov oče, je pod prisego izjavil, da ni igralčev biološki oče. Joseph je v dokumentu, ki se ga je dokopal nemški časopis Bild, priznal: "Ob zavedanju kaznivosti lažne prisege izjavljam pod prisego: Youssoufa Moukoko ni moj biološki sin niti sin moje žene Marie Moukoko. Prav tako ni rojen 20. novembra 2004 v Yaoundéju, v Kamerunu."

Youssoufa Moukoko FOTO: AP icon-expand

Joseph Moukoko je v dokumentarnem filmu na nemški televiziji ProSieben dodatno pojasnil, da je ponaredil uradne dokumente in spremenil Youssoufino starost. "V resnici je rojen 19. julija 2000. Naredili smo ga štiri leta mlajšega," je dejal Joseph. Če je to res, bi Youssoufa presegel starostne omejitve za več mladinskih tekmovanj, na katerih je nastopal. Z ekipo do 17 let pri BVB je leta 2018 osvojil ligo. Z nemško reprezentanco do 21 let je leta 2021 osvojila mladinsko evropsko prvenstvo.

Youssufa Moukoko je najmlajši igralec, ki je debitiral v Bundesligi (16 let in 1 dan), najmlajši strelec v zgodovini Bundeslige in najmlajši igralec, ki je nastopil v Ligi prvakov (16 let in 18 dni). Leta 2022 je v dresu nemške članske reprezentance sodeloval tudi na svetovnem prvenstvu.