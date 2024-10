Nigerijske reprezentante v Libiji 'zaklenili in vzeli za talce'

Nigerijska nogometna reprezentanca bi morala v okviru afriškega pokala narodov gostovati v Libiji, zalomilo pa se je že v zraku: "Pred pristankom so letalo preusmerili na zapuščeno letališče, kjer smo bili več kot 12 ur kot talci zaklenjeni brez hrane in vode," je preko družbenih omrežij sporočil nigerijski kapetan William Troost-Ekong.

OGLAS

Nigerija je v petek na domačih tleh Libijo ugnala z 1:0, reprezentanci pa bi morali v torek odigrati povratno tekmo v Libiji. Po poročanjih afriških medijev so čarterski let nigerijske reprezentance v zraku preusmerili iz mesta Bengazi na letališče Al Abraq, kjer so Nigerijcem preprečili zapustiti prostore letališča.

Nogometna reprezentanca Nigerije FOTO: AP icon-expand

"Libijska vlada je brez razloga preklicala naš odobreni pristanek v Bengaziju in nas na zapuščenem letališču zaklenila brez telefonskega signala, hrane in pijače. V Afriki sem doživel že marsikaj, ampak takšne miselne igre so sramotno vedenje. Tunizijski pilot je moral tik pred pristankom zamenjati smer in pristati na letališču s premajhno pristajalno stezo za naše letalo. Rekel je, da česa takšnega še ni doživel. Skupaj z ekipo smo se odločili, da tekme ne bomo odigrali," je na družbenem omrežju X zapisal kapetan nigerijske izbrane vrste William Troost-Ekong.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Letališče Al Abraq je od mesta Bengazi oddaljeno skoraj štiri ure vožnje z avtobusom, nigerijska reprezentanca pa se po cestah tja ni želela odpraviti, saj Libija velja za nevarno državo, kjer so prav tujci pogosto žrtve nasilnega kriminala. "Če Afriška nogometna konfederacija podpira takšno vedenje, lahko Libija dobi tri točke. Tukaj po cesti ne moremo potovati, ker je prenevarno. Nočemo si niti predstavljati, kakšno hrano bi nam dali, če bi nadaljevali s potovanjem. Spoštujemo sami sebe in naše nasprotnike. Napake se dogajajo, takšni dogodki pa v mednarodnem nogometu nimajo mesta," je še dodal Troost-Ekong, ki je v reprezentančnem dresu zbral 71 nastopov.

William Troost-Ekong FOTO: AP icon-expand