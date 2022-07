Nigerijski reprezentant novi član vijoličastih

Če Ishaq Kayode Rafiu ne bi bil del reprezentančne odprave v ZDA, kjer je v dvoboju z Mehiko prvič oblekel dres članske izbrane vrste, bi sezono končal tudi kot najučinkovitejši posameznik v ligi. " Morali smo se odzvati, za razširitev kadra potrebujemo tudi na krilnih položajih novo rešitev. Veseli me, da nam je uspel dogovor, Ishaq je tukaj kot igralec za sedanjost in prihodnost. Prihaja z dobrimi priporočili, kot nigerijski prvak. V prejšnji sezoni je zabil 14 golov, če bi igral vse tekme do konca, bi lahko postal tudi najboljši strelec prvenstva. Je igralec s prodornostjo, hitrostjo in konkretnostjo ter z redko videno fizično močjo. Lahko pomeni ustrezno izbiro pri namenu o uresničitvi naših tekmovalnih ciljev, a tudi za nadaljnji korak naprej iz Maribora, kar igralci iz Nigerije kot valilnice talentov pogosto dokazujejo. Vmes se je že znašel pod drobnogledom številnih klubov, tako da smo uspeli ujeti pravi trenutek, da ga privabimo v Ljudski vrt. Od začetka pogovorov je imel željo po prihodu, vse zadeve so se sestavile v želen mozaik in dobili smo igralca, ki nam prinaša novo dimenzijo v ofenzivnem delu ," je za uradno spletno stran vijoličastih izčrpno pojasnil športni direktor Marko Šuler .

Pogodba je sklenjena za tri leta, a bo še treba, kot poroča klubska spletna stran, počakati na prihod zaradi ureditve papirologije. Prehodi med celinama so trenutno specifični in bodo zahtevali nekaj časa za uskladitev vseh potrebnih zadev, tako da se bo Nigerijec moštvu pridružil kasneje. "Zelo sem vesel, da smo se dogovorili in da sem podpisal pogodbo. Po igranju v najvišjem rangu tekmovanja v Nigeriji in po osvojenem naslovu prvaka sem imel kar nekaj ponudb klubov iz Evrope, odločil sem se za selitev v Maribor, saj verjamem, da je najboljši slovenski klub trenutno najbolj primerna izbira zame kot naslednja stopnica na razvojni poti. Kot večkratni državni prvak in dolgoletni udeleženec evropskih tekmovanj Maribor omogoča, kar si nogometaš želi. Veselim se novega izziva v karieri, želim prispevati svoj delež na igrišču in komaj čakam, da spoznam soigralce, strokovni štab ter se pridružim treningom. Pridobil sem veliko informacij o klubu, slišal tudi o veliki podpori navijačev. Verjamem, da jim bomo skupaj prinesli številne razloge za zadovoljstvo, z novimi zmagami in osvojitvijo trofej," je v pričakovanju mariborskega izziva za spletno stran vijoličastih izpostavil Ishaq Kayode Rafiu.