Nik Kapun po 11 letih zapustil Olimpijo

Nik Kapun je po 11 letih igranja in po izteku pogodbe zapustil nogometni klub Olimpijo, so sporočili iz ljubljanskega prvoligaša. Na 194 odigranih tekmah je dosegel 18 zadetkov in v tem času osvojil dva naslova državnega prvaka in tri pokalne lovorike.

icon-expand Nik Kapun (v zelenem dresu) zapušča zmajevo gnezdo. FOTO: Damjan Žibert Leta 1994 rojenega Kapuna je k Zmajem leta 2011 pripeljal tedanji športni direktor kluba Milenko Aćimović. Zeleno-beli dres Olimpije si je prvič nadel 3. septembra 2011. Tekma z Muro tedaj ni bila odigrana v članski, marveč v mladinski ligi. Že v naslednji sezoni je zasedel mesto v članskem moštvu, za katerega je debitiral 20. oktobra 2012 na gostovanju v Ljudskem vrtu. "Skupaj s klubom smo sprejeli odločitev, za katero menim, da je v tem trenutku najboljša za obe strani. Napočil je pravi trenutek, da v svoji nogometni karieri doživim tudi kaj novega. Preprosto sem začutil potrebo po tem, da v svoji karieri izkusim nekaj, česar še nisem izkusil. Toda kljub temu se od Olimpije poslavljam s težkim srcem. Ni lahko zapustiti kluba, v katerem sem bil več kot desetletje," je za spletno stran kluba zapisal Kapun.