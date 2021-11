Muraši poudarjajo: Začetka iz Londona si ne smemo privoščiti

"Sigurno bomo morali - kot na vsaki drugi evropski tekmi - čakati na priložnost iz kakšne kontre oziroma polkontre. Treba je tudi uresničiti tistih malo priložnosti, ki jih imaš. Vemo, da bo tekma podobna ostalim evropskim, pozorni moramo biti predvsem na začetku, prvih 15, 20 minut, da ne bomo ponovili starta, kot smo si ga privoščili v Londonu, ko smo bili takoj na začetku že v zaostanku dveh golov. Potem pa čakati na svoje priložnosti in jih uresničiti," se nadeja nekdanji reprezentant selekcije do 19 let.

Spursi se niso veliko spreminjali. Kdor koli je v ekipi, ima izjemno kvaliteto

Tottenham je v času od prve medsebojne tekme zamenjal trenerja, že omenjenega Portugalca je nadomestil sloviti Antonio Conte, ki je v lanski sezoni z Interjem slavil naslov prvaka v Serie A. V taboru Mure so nasprotnika seveda podrobno preučili, a kot pravi Lorbek, večjih sprememb niso opazili: "Spremenili so formacijo in neke principe v igri z novim trenerjem, ampak mislim, da bo način njihove igre podoben, kot je že bil. Igralci niso spreminjali svojih karakteristik, tako da pričakujemo podobno ekipo in seveda zelo ofenzivno, napadalno igro. Mislim, da bodo krenili zelo ofenzivno proti nam, na kar bomo pripravljeni."

Še vedno je pod vprašajem nastop prvih zvezdnikov gostov Harryja Kana in Heung-mina Sona, ki sta na prvi tekmi vstopila s klopi. "Odkrito, ne vem, mi se s tem ne obremenjujemo. Imajo zelo širok kader igralcev. Kdor koli pride v ekipo, ima izjemno kvaliteto," se Lorbek s postavo gostov ne želi obremenjevati.

Mura je v Konferenčni ligi doslej verjetno najboljši obraz pokazala na zadnji domači tekmi, ko je v okviru tretjega kroga v Ljudskem vrtu gostoval Rennes in s težavo slavil z 2:1. "V Evropi kažemo dobre, solidne tekme. Proti Rennesu smo si dvakrat pripravili kar nekaj priložnosti. So pa to dobre ekipe, ni lahko osvajati točk, vsaka točka je trdo prigarana. Upam, da jo bomo uspeli osvojiti," je še povedal Lorbek.