Nik Prelec znova zadel in postal junak Jagiellonie

Prelec je svojo ekipo v igro vrnil v 65. minuti. Po vodstvu Rangersov, ki so povedli z enajstmetrovko Lawrencea Shanklanda, je slovenski napadalec poskrbel za izenačenje in s tem praktično odločil dvoboj. Njegov zadetek z glavo je pomenil, da so se Škoti znašli pred skoraj nemogočo nalogo, Jagiellonia pa je prednost iz prve tekme uspešno obdržala.

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Tri tekme, trije zadetki

Če pogledamo njegove zadnje nastope, je Prelec v kratkem času dosegel tri zelo pomembne zadetke. Najprej je potreboval zgolj 29 minut za zadetek proti Koroni , nekaj dni pozneje je bil uspešen še proti Motorju Lublin, zdaj pa je svojo kakovost pokazal tudi na največjem evropskem odru. Še posebej pomemben je zadnji zadetek, saj je prišel na gostovanju pri Rangersih, kjer je bil pritisk na Jagiellonio ogromen. Poljski klub je na prvi tekmi doma slavil z 2:1, zato je moral na Ibroxu zdržati napade slovitega škotskega kluba. Po zadetku Shanklanda je Rangersom kazalo dobro, nato pa je na sceno stopil Prelec.

Nik Prelec je na Polskem najdel pravo strelsko formo FOTO: Profimedia

Njegov zadetek je bil več kot le statistični podatek – Jagiellonii je prinesel rezultat, ki jo je popeljal v naslednji krog tekmovanja. Prelec je v letošnjih kvalifikacijah Evropske lige za zdaj prispeval en zadetek na dveh nastopih in 163 odigranih minutah.

Jagiellonia zdaj napada Evropsko ligo

Jagiellonia se bo po izločitvi Rangersov pomerila v play-offu Evropske lige, kjer bo skušala narediti še zadnji korak do ligaškega dela tekmovanja. Za Prelca bo to nova velika priložnost. Če bo nadaljeval v takšnem ritmu, bo slovenski napadalec eden ključnih igralcev Jagiellonie v boju za evropsko jesen. In če je verjeti njegovi trenutni formi, razloga za optimizem pri Poljakih ne manjka. Nik Prelec je očitno vroč – in njegov najboljši del evropske zgodbe se šele začenja.

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