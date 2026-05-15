Nogomet

'Nikol mi ni dovolj'? Mariborčanom zdaj očitno je

Maribor, 15. 05. 2026 12.25 pred 11 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Anže Mlakar
Transparenti v Mariboru

"Nikol mi ni dovolj" je fraza, ki v priljubljeni pesmi mariborskih navijačev pred vsako tekmo odmeva iz zvočnikov stadiona pod Kalvarijo. Polne tribune so leta veselo prepevale omenjeno pesem, številni podporniki Maribora pa imajo počasi dovolj. Dovolj bledih predstav, dovolj bolečih porazov, dovolj slabih potez vodstva ...

Najtrofejnejši klub v državi poleti prvič po letu 2007 ne bo igral v kvalifikacijah za evropska tekmovanja. To je postalo jasno na večnem derbiju, ki je bil zaradi ravnanja navijačev prekinjen, za zeleno mizo pa je Olimpija tekmo dobila z rezultatom 3:0.

Poleg tega je disciplinski sodnik NZS vijoličastim izrekel še denarno kazen v višini 30.000 evrov in pet domačih tekem brez gledalcev. Sezono bodo Mariborčani tako sklenili pred praznimi tribunami, prav tako pa v naslednjem tekmovalnem obdobju nekaj časa ne bodo mogli računati na podporo sicer zvestih navijačev.

Ker privrženci štajerskega kluba svojega mnenja ne bodo mogli več izkazovati med tekmami, so svoje sporočilo prenesli na mestne ulice. V drugem največjem slovenskem mestu so se namreč pojavili transparenti, ki vodstvo kluba pozivajo k odstopu.

Eden izmed plakatov visi nad Koroškim mostom, ki vodi proti Ljudskemu vrtu, kjer lahko v zunanjosti stadiona najdemo transparent. Tretjega so privrženci 16-kratnih slovenskih prvakov izobesili na mestu, ki ima za Maribor poseben pomen.

Ta je na Trgu svobode, v bližini spomenika, med domačini znanega pod imenom Kodžak. Posvečen je narodnoosvobodilnemu boju in spominja na boleče obdobje mariborske zgodovine, kar bi utegnil biti razlog, da so oboževalci izbrali to lokacijo.

Tega, kar se je dogajalo med narodnoosvobodilnim bojem, ne moremo primerjati s trenutnimi težavami v vijoličnem nogometnem svetu. A navijači pogosto poudarjajo, da teh občutkov ne moreš razumeti, če nisi iz Maribora. Z mesta, kjer so prebivalci vrsto let dihali za nogomet. Z mesta, ki je Slovenijo postavilo na evropski nogometni zemljevid. Z mesta, kjer so domačini včasih s ponosom govorili, da navijajo za Maribor.

Trg svobode v Mariboru
Trg svobode v Mariboru
FOTO: Luka Kotnik

Danes pri mnogih nogometnih navdušencih temu ni več tako. Klub, ki je zadnjo trofejo osvojil pred štirimi leti, ko je postal državni prvak, je le še bleda senca nekoč serijskih slovenskih šampionov in rednih udeležencev elitnih evropskih tekmovanj.

Spremembe brez rešitev

Leto 2024 je v štajersko prestolnico prineslo spremembe. Najprej kot vlagatelj, nato pa kot večinski lastnik je v klub vstopil turški poslovnež Acun Ilicali. "Smo na novi poti do velikih, skupnih uspehov," je na prvem druženju z mediji povedal Ilicali, močne besede pa izrekel tudi med zimskim premorom v sezoni 2024/25: "Prihodnost je svetla."

Acun Ilicali
Acun Ilicali
FOTO: Profimedia

Zgodilo se je nasprotno, nad Ljudskim vrtom je zdaj veliko črnih oblakov. Lansko sezono, ko naj bi se boril za naslov, je Maribor sklenil sedem točk za večnim rivalom. Letos je situacija še slabša, saj je dva kroga pred koncem sezone jasno, da vijoličasti po skoraj dveh desetletjih ne bodo končali na mestih, ki prinašajo evropske kvalifikacije.

Kaj bo prinesla prihodnost, lahko le ugibamo. Zadnja sprememba, ki se je zgodila v klubu, je bilo slovo predsednika, do katerega je prišlo na sredini seji upravnega odbora.

"Ko se ozrem nazaj, je za nami res pestro in zanimivo obdobje. Kot v življenju tudi v nogometu niso samo uspehi, ampak tudi padci. Toda nedvomno je bilo od leta 2006 več trenutkov, ko sem užival kot trpel," je povedal dolgoletni predsednik Drago Cotar. In kristalno jasno je, da trenutno obdobje lahko opišemo prav s "padci" in "trpljenjem".

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

gullit
15. 05. 2026 12.35
Če Turek gre, pa klub bankrotira.
bibaleze
