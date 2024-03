'Modrić v očeh Florentina Pereza uživa poseben status, a tudi on ni večen'

"Ko bo napočil čas za slovo, bi to želel storiti v Realovem dresu. Tu sem doživel oziroma preživel najlepša leta svoje kariere in tudi družina se v Madridu odlično počuti," je nemalokrat dejal zdaj že legendarni hrvaški nogometaš, ki bo v primeru odhoda iz španske prestolnice po koncu sezone najverjetneje obesil nogometne čevlje na klin.

"Ni malo tistih, ki menijo, da bo Modrić ne glede na epilog (ne)dogovora s klubskim vodstvom Reala vsaj še eno sezono vztrajal kot aktiven nogometaš. Ni skrivnost, da ima na mizi nekaj ponudb evropskih klubov, a tudi možnost odhoda onkraj Atlantika oziroma v Savdsko Arabijo. Nikoli nikomur v Realu ni bilo ponujeno kaj podobnega kot prav Modriću, saj pri skoraj 39 letih uživa poseben status pri predsedniku Florentinu Perezu, kar ga dela 'posebnega' v primerjavi z drugimi nekdanjimi izjemnimi zvezdniki, ki so nekoč nosili dres 15-kratnega evropskega klubskega prvaka," so zapisali pri The Athleticu.

Modrićeva vloga v Realu je v tej sezoni manjša kot v predhodnih. V dozdajšnjem delu je zbral 33 nastopov v vseh tekmovanjih, od tega je na 18 tekmah nastopil kot član začetne enajsterice. Drugače pa je neuničljivi hrvaški kapetan za beli balet odigral skupno 521 tekem in mu tako do vstopa v izbrano druščino desetih nogometašev z največ nastopi v bogati klubski zgodovini manjka "le" še 40 nastopov.