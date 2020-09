Nima sreče: Hazard vnovič poškodovan

Belgijski nogometni zvezdnik Eden Hazard še nekaj časa ne bo na voljo svojemu trenerju pri madridskem Realu Zinedinu Zidanu. Potem ko so iz tabora španskih prvakov napovedali, da se bo proti Valladolidu prvič v sezoni pojavil v ekipi, so zdaj napoved demantirali, za to pa je kriva nova poškodba mišice na desni nogi.

"Zdravniki so ugotovili poškodbo, zato ga ne bo v ekipi vsaj še 14 dni," so sporočili iz tabora Reala, trener Zinedine Zidane pa je zatrdil, da Belgijca ne bo poslal na igrišče, dokler ne bo povsem pripravljen. "Mora biti 120-odstotno zdrav. Mora se počutiti pripravljenega, če hočemo imeti od njega koristi. Imam pa čas, prvenstvo se je šele dobro začelo," je dejal Zidane. Eden Hazard ima težave s poškodbami že vse od prestopa iz Chelseaja, ki je zanj dobil 100 milijonov evrov. Takoj po prihodu v Madrid si je poškodoval stegensko mišico, nato je moral zaradi počene kosti v gležnju na operacijo, po premoru zaradi epidemije novega koronavirusa je začel le pet od 11 tekem svoje ekipe.



Navijači Reala se bojijo, da 29-letni nogometaš ne bo pripravljen za prvi letošnji 'el clasico', dvoboj proti Barceloni bo namreč 25. oktobra. icon-expand Eden Hazard nima sreče s poškodbami. FOTO: AP