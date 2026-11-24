Lennart Karl je konec tedna na Južnem Tirolskem obiskal Bayernove navijače. Med drugim so ga vprašali, ali je kot otrok poleg nogometa sanjal še o kakšnem drugem poklicu. "Nisem imel načrta B. Še danes ne vem, kaj bi počel. Če sem iskren, nisem najbolj pameten," je, kot poroča nemški Der Spiegel, z nasmeškom odvrnil 18-letnik.
Čeprav so si starši želeli, da bi zaključil šolanje, je imel sam drugačne načrte. "Zame je obstajal samo načrt A. Starši so mi govorili, naj končam šolo, jaz pa sem jim rekel, da tega nočem. Vsak dan sem vstajal z eno samo željo – igrati nogomet," je povedal Karl.
"Še sreča, da se mi je v nogometu izšlo," je dodal Bayernov vezist, ki po neuradnih podatkih na sezono zasluži slabih pet milijonov evrov.
Poleti je zaradi poškodbe izpustil svetovno prvenstvo, zdaj pa se po svojih besedah že približuje najboljši formi. "Spet sem nekje pri 95, 100 odstotkih." V tej sezoni je na 15 prvenstvenih tekmah dosegel tri gole, od tega enega v Ligi prvakov.
Navijači cenijo iskrenost
Karlove iskrene besede so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih. Velika večina navijačev pa jih je sprejela z odobravanjem, saj je pozdravila njegovo iskrenost.
"Presenetljivo iskreno. Velikokrat nismo sposobni doumeti, da je nogomet za številne le običajna služba," je zapisal eden od uporabnikov Reddita, drugi pa je podobno dodal: "To je le služba. Če si odličen v nogometu, še ne pomeni, da boš tudi v vsem ostalem. Pohvale za iskrenost."
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