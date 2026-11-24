Lennart Karl je konec tedna na Južnem Tirolskem obiskal Bayernove navijače. Med drugim so ga vprašali, ali je kot otrok poleg nogometa sanjal še o kakšnem drugem poklicu. "Nisem imel načrta B. Še danes ne vem, kaj bi počel. Če sem iskren, nisem najbolj pameten," je, kot poroča nemški Der Spiegel, z nasmeškom odvrnil 18-letnik.

Čeprav so si starši želeli, da bi zaključil šolanje, je imel sam drugačne načrte. "Zame je obstajal samo načrt A. Starši so mi govorili, naj končam šolo, jaz pa sem jim rekel, da tega nočem. Vsak dan sem vstajal z eno samo željo – igrati nogomet," je povedal Karl.

"Še sreča, da se mi je v nogometu izšlo," je dodal Bayernov vezist, ki po neuradnih podatkih na sezono zasluži slabih pet milijonov evrov.