Mbappe ne čuti obžalovanja: Vesel sem za PSG

Kylian Mbappe se je lansko poletje pridružil madridskemu Realu, njegova prva sezona v belem dresu pa ni prinesla večjih rezultatskih uspehov. A Francoz poudarja, da sezona ob osvojitvi evropskega superpokala in interkontinentalnega pokala vendarle ni minila povsem brez naslovov, kot je to v svojem vprašanju omenil novinar in s tem vznemiril zvezdnika.

Francoz se je pri galaktikih sprva še iskal, v drugem delu sezone pa našel pravo formo in osvojil tudi naziv pichichi za najboljšega strelca španskega prvenstva. "Jasno je, da se od januarja počutim dobro. Moja forma se dviga, toda želim osvajati naslove in zato vse skupaj še ni popolno."

"Bil sem vesel ob njihovi zmagi. Parižani so si to zaslužili, šli so čez obilo težav, tudi sam sem jih izkusil. Igrali smo v vseh fazah tekmovanja v Ligi prvakov, v finalu pa izgubili, zato vem, o čem govorim. Letos so bili najboljša ekipa v Evropi. Ne spomnim se, da bi kdaj videl rezultat 5:0 v finalu večjih tekmovanj. Toda zmaga je bila stoodstotno zaslužena, postajajo ekipa, ki jih vsi želijo premagati in klubi se bodo morali okrepiti, da bodo lahko poskušali to storiti," je dejal nogometni zvezdnik, ki obenem že pogleduje proti prihodnji sezoni Lige prvakov.

Mbappe je še do lanskega poletja nosil dres Parižanov, zbranim novinarjem pa je zagotovil, da svojega prestopa v Real ne obžaluje. "Nisem prehitro zapustil PSG-ja; to je bila zgodba, ki jo je bilo treba končati. Prišel sem do konca poti, ne čutim grenkobe. To, da je PSG osvojil Ligo prvakov brez mene, me ni prizadelo. Vsi se v karieri soočamo z izzivi, sam sem nekoliko bolj v središču dogajanja, kar je dobro. Zame to pomeni, da se moram še bolj potruditi, da stvari obrnem na bolje."

Komentiral je tudi, kdo si po njegovem najbolj zasluži zlato žogo, v javnosti se največ govori o Ousmanu Dembeleju in Laminu Yamalu, napadalec Reala pa svoj glas pošilja rojaku. "Če govorimo o Yamalu in Dembeleju, izberem Dembeleja. Res potrebujem razložiti, zakaj? Če bi pojasnjeval zakaj, bi to pomenilo, da ni samoumevno, toda zame je odgovor jasen," je 26-letnik že izbral svojega favorita v bitki za prestižno nagrado.