Nisi dobrodošel, so Ronaldu sporočili navijači Atletica

Cristiano Ronaldo je nezadovoljen na Old Traffordu. Najverjetneje je, da bo še to poletje zapustil klub.

V zadnjem času se je 37-letnika povezovalo s številnimi klubi. Chelsea, Borussio Dortmund, celo vrnitev v Juventus se je omenjalo. Precej prahu je dvignila tudi povezava Ronalda z Atleticom iz Madrida, na kar so se navijači Atletov že odzvali. Na zadnji prijateljski tekmi Colchonerosov, na kateri je branil tudi Jan Oblak, so za vrati škofjeloške hobotnice razprostrli velik transparent s pomenljivim napisom: "CR7, nisi dobrodošel!"

Ali bo Ronaldo že to poletje zapustil Old Trafford ali ne, verjetno v tem trenutku ne ve nihče. Zato je najbolje zaupati tistim, ki so se v preteklosti s svojim poročanjem izkazali za verodostojne. Eden takšnih je zagotovo italijanski novinar Fabrizio Romano, ki je glede situacije nekdanjega zvezdnika Reala in Juveta zapisal, da se v zadnjem času ni spremenila.

Po njegovih besedah si CR7 še naprej želi oditi, kar je že sporočil tudi novemu trenerju vragov Eriku ten Hagu. Na iskanju rešitve že dela njegov agent, a zelo verjetno je, da bomo morali na končno odločitev počakati še kar nekaj časa. Podobno kot lani, ko je Portugalec sezono začel v dresu Juventusa in nato šele 31. avgusta sklenil dogovor z vragi.