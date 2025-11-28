Svetli način
Nogomet

'Nismo bili pravi, v naši igri je bilo preveč napak'

Olomuc, 28. 11. 2025 07.52 | Posodobljeno pred 3 minutami

Nogometaši Celja se iz Češke vračajo s prvim evropskim porazom v tej sezoni. Od varovancev trenerja Alberta Riere je bila v 4. krogu Konferenčne lige z 2:1 boljša zasedba Sigme iz Olomuca, v celjskem taboru sicer obžalujejo zapravljene priložnosti, a v isti sapi priznavajo, da njihova igra ni bila na ravni s predhodnih tekem.

Čeprav so Celjani po zaostanku z 2:1 kar dvakrat stresli okvir čeških vrat, pa je tokratni poraz v 4. krogu Konferenčne lige zaslužen.

"Menim, da je bila to ena naših slabših tekem v zadnjem obdobju. Enostavno nismo bili pravi, v naši igri pa je bilo preveč tehničnih napak, kar so nogometaši Sigme znali izkoristiti. Malce nam je žal zapravljenih priložnosti, a očitno si tokrat kaj več od minimalnega poraza niti nismo zaslužili," je po prvi evropski ničli celjskih nogometašev dejal krilni napadalec Danijel Šturm.

Celjski nogometaši so tokrat morali priznati premoč češki zasedbi Sigme iz Olomuca.
Celjski nogometaši so tokrat morali priznati premoč češki zasedbi Sigme iz Olomuca. FOTO: Aljoša Kravanja

"Začelo se je že pri oddajanju žoge in posledično njenem sprejemanju, kar je zelo atipično za nas. Čeprav smo se pred tekmo zavedali, da nas čaka fizično zahteven nasprotnik, se temu nismo znali prilagoditi. Škoda za ta poraz, toda moramo dvigniti glave in iti naprej," je še dodal Šturm.

Aktualne slovenske podprvake do konca jesenskega dela sezone čakata še dva evropska izziva v skupinskem delu omenjenega tekmovanja. Čez slaba dva tedna se bodo varovanci Alberta Riere podali na gostovanje k Rijeki, v zadnjem 6. krogu pa bodo na stadionu Z'dežele gostili irski Shelbourne. 

nogomet konferenčna liga celje sigma olomuc danijel šturm
