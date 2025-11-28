'Nismo bili pravi, v naši igri je bilo preveč napak'

Čeprav so Celjani po zaostanku z 2:1 kar dvakrat stresli okvir čeških vrat, pa je tokratni poraz v 4. krogu Konferenčne lige zaslužen.

"Menim, da je bila to ena naših slabših tekem v zadnjem obdobju. Enostavno nismo bili pravi, v naši igri pa je bilo preveč tehničnih napak, kar so nogometaši Sigme znali izkoristiti. Malce nam je žal zapravljenih priložnosti, a očitno si tokrat kaj več od minimalnega poraza niti nismo zaslužili," je po prvi evropski ničli celjskih nogometašev dejal krilni napadalec Danijel Šturm.