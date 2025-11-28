'Nismo bili pravi, v naši igri je bilo preveč napak'

Čeprav so Celjani po zaostanku z 2:1 kar dvakrat stresli okvir čeških vrat, pa je tokratni poraz v 4. krogu Konferenčne lige zaslužen.
"Menim, da je bila to ena naših slabših tekem v zadnjem obdobju. Enostavno nismo bili pravi, v naši igri pa je bilo preveč tehničnih napak, kar so nogometaši Sigme znali izkoristiti. Malce nam je žal zapravljenih priložnosti, a očitno si tokrat kaj več od minimalnega poraza niti nismo zaslužili," je po prvi evropski ničli celjskih nogometašev dejal krilni napadalec Danijel Šturm.
"Začelo se je že pri oddajanju žoge in posledično njenem sprejemanju, kar je zelo atipično za nas. Čeprav smo se pred tekmo zavedali, da nas čaka fizično zahteven nasprotnik, se temu nismo znali prilagoditi. Škoda za ta poraz, toda moramo dvigniti glave in iti naprej," je še dodal Šturm.
Aktualne slovenske podprvake do konca jesenskega dela sezone čakata še dva evropska izziva v skupinskem delu omenjenega tekmovanja. Čez slaba dva tedna se bodo varovanci Alberta Riere podali na gostovanje k Rijeki, v zadnjem 6. krogu pa bodo na stadionu Z'dežele gostili irski Shelbourne.
