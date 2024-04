'Nismo bili rojeni v bogastvo, ampak v nogomet'

Leta 2006 rojeni brazilski nogometaš Endrick Felipe je bil pred dnevi edini strelec na prijateljskem obračunu med Anglijo in Brazilijo, zdaj pa se je za The Players' Tribune v pismu svojemu mlajšemu bratu razgovoril o svojem življenju.

Endrick Felipe je kljub svoji mladosti doživel že marsikaj, pred poletno selitvijo v kraljevi klub iz Madrida pa je v pismu, naslovljenem na štiriletnega brata, javnosti ponudil drugačen vpogled v njegovo življenje. "Ko si se rodil, sem štel 13 let in igral zame zelo pomembno tekmo. Po besedah očeta si prijokal na svet v istem trenutku, ko sem jaz zabil gol. Ker nisem imel denarja za igračo, sem ti po prihodu v porodnišnico podaril zlato žogo, ki sem jo dobil na turnirju. Naša družina ni bila rojena v bogastvo, ampak v nogomet. Ne vem, kdaj boš prebral to pismo, dejstvo pa je, da se naša življenja hitro spreminjajo." Endrick bo 21. julija uradno postal nogometaš madridskega Reala, ki je Palmeirasu zanj odštel 45 milijonov evrov. Zakaj je predsednik galaktikov za tako mladega igralca odštel takšno vsoto denarja, je 17-letnik dokazal na tekmi proti Angliji, ko je v 71. minuti zamenjal Rodryga, le devet minut pozneje pa po podaji Viniciusa Juniorja zabil za minimalno zmago Brazilije.

"V naši družini se vse začne in konča z žogo. Žogo iz lepilnega traku, nogavic ali česar koli drugega. Ko mi je oče kupil žogo s svetovnega prvenstva v Braziliji, sem jo občudoval kot sliko v muzeju in z njo spal. Nogomet je preprosto v naši krvi. Lahko vprašaš mamo, kako sem se celo otroštvo predstavljal ljudem. Endrick Felipe Moreira de Sousa, napadalec. Ljudje so se mi smejali, jaz sem pa to mislil smrtno resno. Tudi mama je verjela vame in govorila, da imajo besede veliko moč."

"Takrat nismo živeli v razkošnem stanovanju in imeli hladilnika, polnega jogurtov, ki jih ti obožuješ. Do tega smo prišli, ker sta se bila mama in oče za to pripravljena žrtvovati. Ljudje radi govorijo, da smo bili včasih revni in lačni, ampak to ni res. Mama je vedno poskrbela, da smo imeli, kar smo potrebovali, žal pa nismo mogli imeti tega, kar smo si želeli. To sem spoznal pri 10 letih, ko sem videl očeta jokati v dnevni sobi. Sam se tega ne spomnim, po njegovih besedah pa sem mu takrat rekel, naj ne skrbi, saj bom postal nogometaš in nas izvlekel iz te situacije."

Endrick je kot 10-letni deček zapustil Taguatingo in se v želji po uresničitvi svojih sanj preselil v Sao Paulo, kjer je okrepil akademijo Palmeirasa. S člansko ekipo brazilskega velikana je dvakrat osvojil prvenstvo, lani pa v zbirko trofej dodal še brazilski superpokal. Mladi Brazilec je klubske prostore bodočega delodajalca prvič obiskal decembra lani, nekaj dni po tem, ko je s Palmeirasom osvojil brazilsko prvenstvo. Čeprav bo moral na debi v belem dresu počakati še nekaj mesecev, bo na zelenici stadiona Santiago Bernabeu zaigral že na prijateljskem obračunu med Španijo in Brazilijo. "Tri generacije naše družine so v želji po spremembi življenja lovile nogometne sanje. Zdaj nam je to uspelo, stresa ni več, ti pa lahko počneš, kar si želiš. Za to pa se lahko zahvaliva Bogu, mami in očetu. Moje darilo tebi je, da lahko uživaš življenje na način, kot ga hočeš. Ampak zapomni si, da to ni prišlo od nikoder. V trenutku, ko bomo pozabili, od kod smo prišli, bomo izgubili vse."