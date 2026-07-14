'Nismo si zaslužili polen pod nogami'

Izkušeni napadalec münchenskega Bayerna, ki je v dozdajšnjem delu mundiala dosegel šest zadetkov, je odločno zavrnil vsa (škodoželjna) namigovanja o slabem vzdušju v garderobi Treh levov. Harry Kane je pred polfinalnim obračunom z Argentino izpostavil skorajda idilične odnose med reprezentanti in selektorjem Thomasom Tuchlom, ki je po četrtfinalni zmagi nad trdoživo Norveško (2:1) brez dlake na jeziku okaral svoje varovance zaradi precejšnjega števila tehničnih napak v igri. "Konstruktivne kritike so sestavni del posla, s katerim se ukvarjamo," uvodoma pravi angleški kapetan in nadaljuje.

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"Igralci na igrišču najbolje vedo, kdaj igrajo dobro in kdaj ne. To je sestavni del nogometa. Razumemo tudi, kaj je trener mislil. O ekipi je govoril zelo pohvalno. Dejal je, da je miselnost skupine, kar je včasih najtežji del, na najvišji možni ravni, in to govori že nekaj časa. Svoja čustva kaže odkrito in ljudje to cenijo. Ko govori, njegovi nastopi niso vnaprej pripravljeni. Prav to ga dela takšnega, kot je," je Kane stopil v bran selektorju Tuchlu. Določeni mediji so si po besedah Harryja Kana izmislili jezen odziv junaka angleške zmage Juda Bellinghama na zgoraj omenjene izjave nemškega strokovnjaka. "Ko igraš takšno tekmo in dobiš vprašanje pet minut po zadnjem sodnikovem žvižgu, ne da bi sploh vedel, kaj je rekel trener, kaj naj bi Jude sploh odgovoril?" se je v pogovoru za BBC Sport spraševal 32-letnik.

Kapetan angleške nogometne izbrane vrste Harry Kane je odločno zavrnil (škodoželjna) namigovanja o domnevno slabih odnosih na relaciji igralci - selektor. FOTO: AP

Kane je ob koncu dodal: "Na igrišču je bilo zares težko. Lahko je ustvarjati takšne delitve in razdor znotraj ekipe. Zdi se, da je to del angleške miselnosti, nekaj značilnega za Angleže na teh velikih turnirjih. A resnica je povsem drugačna. Naša skupina je tam, kjer je, prav zaradi naše povezanosti. Ne le med igralci, temveč tudi med selektorjem in strokovni štabom z igralci. Nismo si zaslužili polen pod nogami."