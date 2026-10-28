"Zavedam se, da na tej ravni vsaka nepremišljena poteza lahko odpelje tekmo v neželeno smer ali pokvari nekaj, za kar smo delali in se trudili skupaj, kot ekipa. Ko oblečeš dres Maribora, prevzameš tudi odgovornost, ki je s kapetanskim trakom še večja in močneje izražena. Obžalujem, da je s to mojo potezo ekipa ostala na igrišču v neenakovrednem položaju, posledično pa je šla tekma v negativno smer in pripeljala do prvega poraza v letošnjem državnem prvenstvu," je uvodoma v izjavi za javnost po incidentu v Kopru in izključitvi na družbenih omrežjih zapisal Ažbe Jug.

"Morda je nastal vtis na igrišču ali ob ogledu posnetka, da je šlo za nešportno potezo, zato moram poudariti, da niti po naključju ni bila moja namera, da bi udaril nasprotnika, kaj šele, da bi ga imel namen poškodovati ali kakorkoli ogroziti. Bolj bi opisal dogodek kot nekakšen moj avtomatski gib pri namenu, da bi prišel mimo igralca in ker je Isaac Matondo nižje rasti, sem ga zadel v obraz. Tega nisem želel in se ob izključitvi iskreno opravičujem, mojim soigralcem, vsem v klubu in navijačem," nadaljuje 34-letni vratar Maribora.