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Nogomet

'Niti po naključju ni bila moja namera, da bi udaril nasprotnika'

Maribor, 28. 10. 2026 19.42 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
A.V.
Ažbe Jug

Izkušeni mariborski čuvaj mreže Ažbe Jug se je dan po incidentu, ko je na prvenstvenem obračunu proti Kopru s komolcem v glavo udaril Isaaca Matonda in bil posledično izključen, odzval z izjavo za javnost na družbenih omrežjih. Štiriintridesetletnik je poudaril, da je bila njegova poteza nepremišljena, a nikakor z namenom poškodovati ali kakorkoli drugače ogroziti nasprotnega igralca.

"Zavedam se, da na tej ravni vsaka nepremišljena poteza lahko odpelje tekmo v neželeno smer ali pokvari nekaj, za kar smo delali in se trudili skupaj, kot ekipa. Ko oblečeš dres Maribora, prevzameš tudi odgovornost, ki je s kapetanskim trakom še večja in močneje izražena. Obžalujem, da je s to mojo potezo ekipa ostala na igrišču v neenakovrednem položaju, posledično pa je šla tekma v negativno smer in pripeljala do prvega poraza v letošnjem državnem prvenstvu," je uvodoma v izjavi za javnost po incidentu v Kopru in izključitvi na družbenih omrežjih zapisal Ažbe Jug.

"Morda je nastal vtis na igrišču ali ob ogledu posnetka, da je šlo za nešportno potezo, zato moram poudariti, da niti po naključju ni bila moja namera, da bi udaril nasprotnika, kaj šele, da bi ga imel namen poškodovati ali kakorkoli ogroziti. Bolj bi opisal dogodek kot nekakšen moj avtomatski gib pri namenu, da bi prišel mimo igralca in ker je Isaac Matondo nižje rasti, sem ga zadel v obraz. Tega nisem želel in se ob izključitvi iskreno opravičujem, mojim soigralcem, vsem v klubu in navijačem," nadaljuje 34-letni vratar Maribora.

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"Želel bi pojasniti, da je šlo za refleksni odziv, ker sem imel občutek, da me Matondo želi ovirati pri nadaljnji igri. Čeprav moja namera ni bila takšna, pa se moram sprijazniti, da nisem mogel pomagati moštvu na pravšnji način na izjemno pomembnem gostovanju v Kopru in bom moral izpustiti tudi sobotni derbi pred polnimi tribunami Ljudskega vrta. Iz tega neprijetnega dogodka moram izvleči pomembna spoznanja, predvsem pa storiti vse, da se kaj takšnega ne bo več ponovilo," zaključuje Jug.

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KOMENTARJI7

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korcula1
28. 10. 2026 20.58
Namerno, vsaj 5 tekem prepovedi
Odgovori
0 0
facasplaca
28. 10. 2026 20.57
Lažnjivec!!
Odgovori
0 0
vrtnar_1
28. 10. 2026 20.48
Naredi neumnost zdaj bi si pa rad malo kazen zniźal, z lažjo.. .
Odgovori
+1
1 0
Tone Anton
28. 10. 2026 20.47
Res zanimivo. Vsem se je optavičil: klubu, navijačem, igralcem v klubu. Samo tistemu ne, ki ga je udaril. In to zanesljivo ne nenamerno.
Odgovori
0 0
mimgrede
28. 10. 2026 20.32
Jug, ne bluzi. Vsi smo gledali, večkrat. Po prekršku si sodniku ves čas dopovedoval, da si z obema rokama "nesel žogo"... Jasno se pa vidi, da si žogo imel v desni, z levo pa povsem namerno zadel nasprotnika. Lahko prevrtiš posnetek.
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+3
3 0
blef
28. 10. 2026 20.29
Men ni tko izgledal.
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+4
4 0
RUBEŽ
28. 10. 2026 20.20
V tekoči akciji ob golu je predhodil prepovedan položaj. Če bi ga piskali, rdečega kartona ne bi bili.
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-5
0 5
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