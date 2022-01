Niti Ronaldo ni imun za kritike: ker so ga slabo ocenili, jih je blokiral na Instagramu

Portal Transfermarkt je nepogrešljiv pripomoček slehernega nogometnega navdušenca. Od svojega nastanka maja 2000 je namreč najbolj verodostojno spletno mesto za spremljanje tržne vrednosti posameznih igralcev, obiskovalcem pa ponuja še vrsto drugih statistik.

Konec leta 2019 so na svoji spletni strani objavili enajsterico največ vrednih nogometašev, starejših od 33 let. V njej je s tržno vrednostjo 75 milijonov evrov izstopal Cristiano Ronaldo, ki pa z oceno očitno ni bil zadovoljen. Kot so pred časom razkrili uslužbenci omenjenega portala, jim je Portugalec kmalu zatem na Instagramu poslal zasebno sporočilo, v katerem je izrazil svoje nezadovoljstvo.

"Odgovorili smo mu in pojasnili, zakaj je tako ocenjen. Obenem smo poudarili, da je v svoji starostni konkurenci še vedno daleč pred ostalimi. Razlika med njim in drugim najvišje ocenjenim je bila med 30 in 50 milijoni. On pa je odgovoril z nekaj emotikoni in nas zatem blokiral," je za The Athletic razkril Christian Schwarz, ki je pri Transfermarktu zaposlen kot koordinator tržnih vrednost nogometašev.

Pri Transfermarktu so se na Portugalčev račun kasneje pošalili, ko so objavili najdražjo enajsterico, ki jo zastopa portugalski "superagent" Jorge Mendes. Pod svojo objavo so namreč označili profile desetih nogometašev in zapisali, da za Ronalda tega preprosto ne morejo storiti, saj jih je pred tem blokiral.