Niti sloviti Ćiro Blažević ni ušel nepridipravom, ki so mu odnesli celo pištolo

"Škoda je velikanska, uničili so trezor ter odnesli denar. Tatvino sem prijavil, policija je sestavila zapisnik in mi svetovala, naj ne izdam preveč podrobnosti zaradi interesa preiskave. Mislil sem, da je Ćiro Blažević prijatelj vseh Hrvatov, vendar sem se uštel," je za Večernji list dejal sloviti Blažević, ki medijem ni razkril, koliko denarja je imel shranjenega v sefu. Ćiro si ob tem seveda ni mogel pomagati in je medijski nastop zabelil tudi z mastnimi kletvicami: "Vzeli so mi spomine, za katere sem živel, ..."

Po besedah Blaževića je najbolj dragocen predmet, ki so mu ga ukradli, prsten žene Zdenke, katerega vrednost je po njegovih besedah znašala 100.000 (francoskih) frankov, oziroma 15.244 zdajšnjih evrov. Tega ji je kupil v Parizu po svetovnem prvenstvu leta 1998. Prstana ni nosila, saj ji je padal s prsta, ker je tako shujšala, in mu je dejala, naj ga shrani v sefu, misleč, da bo tam na varnem. Dragocen spomin je bil tudi revolver s posvetilom "Gojko Šušak Ćiru".

"Žal mi je, ker sem bil tako naiven in lahkomiseln in teh predmetov nisem zavaroval," je dejal Ćiro, ki upa, da bo policija odkrila vlomilce in mu vsaj vrnila predmete, na katere je čustveno vezan. Da je bilo vlomljeno, vhodna vrata in okna so bila polomljena oziroma razbita, je v sredo opazil njegov hišnik.

Blažević, ki bo februarja dopolnil 84 let, je v več kot štiri desetletja dolgi trenerski karieri vodil veliko število klubov, bil pa je tudi selektor Švice, Hrvaške, Irana in BiH. Njegova največja uspeha sta naslov jugoslovanskega prvaka leta 1982 z Dinamom ter tretje mesto na mundialu leta 1998 s Hrvaško. Nazadnje je bil pred štirimi leti na klopi Zadra.