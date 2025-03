Četveroboj za povratek med elito, v tretji ligi številne neznanke

V 16-članski drugoligaški konkurenci so klubi odigrali natančno dve tretjini prvenstva. Po 20 krogih vodi Gorica s 40 točkami, drugi Aluminij jih ima 39, tretja Sežana pa 38. Blizu je tudi Triglav Kranj s 36. Kranjčani so minuli vikend izkoristili dejstvo, da nihče izmed prvih treh ni slavil, in se z visoko zmago nad Rudarjem (5:0) vrnili v boj za napredovanje.

V derbiju kroga je Luka Pihler v 88. minuti rešil Gorico pred porazom proti Taboru. V mestu vrtnic je drugič od presenetljivega prihoda v Slovenijo zaigral nekdaj eden najbolj iskanih angleških napadalcev Saido Berahino, ki v 11 minutah za goste ni pustil večjega pečata. Aluminij je nato s porazom v Novem mestu proti Krki (0:2) zapravil možnost za skok na vrh.

Do velike zmage v boju za obstanek je prišla ptujska Drava, ki je bila z 2:1 boljša od Beltincev. Slednje lahko brez dvoma označimo za razočaranje sezone, saj po odlični lanski, ko so se dolgo borili za napredovanje in v pokalu prišli vse do polfinala, letos zasedajo skromno deseto mesto.