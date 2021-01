Nizka posest žoge? 'Naj vam povem zgodbo o svojem prijatelju'

Gremio je 24. decembra na prvi tekmi doma proti Sao Paulu prišel do minimalne zmage z 1:0. Na povratnem srečanju, ki se je končalo brez zadetkov, pa je uspel potrditi napredovanje v veliki finale. Domači so tokrat streljali s praznimi naboji, čeprav so bili občutno boljši. Imeli so kar 70 odstotkov posesti žoge, razmerje v podajah je bilo 627:279, gostje pa v 90 minutah niso zmogli niti enega samega strela v okvir vrat nasprotnikov.

A vse skupaj bo hitro pozabljeno, saj si je Gremio kljub temu zagotovil nastop v finalu. Trener kluba Renato Gaucho je bil po napredovanju pričakovano dobre volje in je zablestel tudi na novinarski konferenci.

Ko je dobil vprašanje, kako komentira svojo taktiko, s katero je pobudo povsem prepustil Sao Paulu, je odgovoril: "Naj vam povem zgodbo o posesti žoge. Poznam moškega, ki je svojo ljubezen ob deveti uri peljal na večerjo. Po večerji sta se odpravila plesat v klub. Ob petih zjutraj je tja prišel tudi moj prijatelj, ki je s to žensko najprej 15 minut govoril, zatem pa jo je uspel peljati k sebi – med rjuhe. Srečno novo leto vam želim."