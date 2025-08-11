PRENOS V ŽIVO: Van de Looi: Počaščen sem, da sem dobil to priložnost

Novinarsko konferenco, na kateri bo predstavljen naslednik Erwin Van De Looi, boste lahko od 14.00 naprej v živo spremljali na 24ur.com!

Erwin Van de Looi je svojo trenersko pot začel v mladinskem pogonu Groningena, kjer je v sezoni 2010/11 prevzel vlogo pomočnika trenerja prve ekipe in tri leta kasneje postal glavni trener. Trenersko kariero je nadaljeval v nizozemski prvi ligi pri ekipi Willem II, pred selitvijo v Ljubljano pa dve leti med nizozemsko elito vodil Heracles.

Med letoma 2018 in 2023 je bil selektor nizozemske reprezentance do 21 let in bil kot pomočnik selektorja Louisa van Gaala leta 2021 vpet tudi v vodenje članske reprezentance.