Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Nogomet

PRENOS V ŽIVO: Van de Looi: Počaščen sem, da sem dobil to priložnost

Ljubljana, 11. 08. 2025 10.04 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.V. , A.M.
Komentarji
23

Potem ko je Olimpija prejšnji teden s trenerskega stolčka odstavila Jorga Simaa, je zdaj postalo jasno, kdo bo v prihodnje vodil ljubljanski nogometni klub. Novi trener zmajev je postal Erwin Van De Looi, ki je v preteklosti vodil tri nizozemske prvoligaše in mlado nizozemsko reprezentanco. Novinarska konferenca se je pričela ob 14.00 s prenosom na 24ur.com.

Erwin Van De Looi
Erwin Van De Looi FOTO: AP
Novinarsko konferenco, na kateri bo predstavljen naslednik Erwin Van De Looi, boste lahko od 14.00 naprej v živo spremljali na 24ur.com!

Erwin Van de Looi je svojo trenersko pot začel v mladinskem pogonu Groningena, kjer je v sezoni 2010/11 prevzel vlogo pomočnika trenerja prve ekipe in tri leta kasneje postal glavni trener. Trenersko kariero je nadaljeval v nizozemski prvi ligi pri ekipi Willem II, pred selitvijo v Ljubljano pa dve leti med nizozemsko elito vodil Heracles.

Med letoma 2018 in 2023 je bil selektor nizozemske reprezentance do 21 let in bil kot pomočnik selektorja Louisa van Gaala leta 2021 vpet tudi v vodenje članske reprezentance.

nogomet olimpija ljubljana Erwin Van de Looi trener
Naslednji članek

Bobičanec je nazaj: Muro želim vrniti tja, kamor spada

Naslednji članek

'Finale je finale, na igrišču bosta dve konkurenčni ekipi'

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricola Swiss
11. 08. 2025 14.19
A bo danes tudi, kaj novic o Dončiču, vsi zelo pogrešamo vsakodnevne novice?
ODGOVORI
0 0
Pikaponca
11. 08. 2025 14.19
Zdej, zej pa bo, bo spravu ta stara kljuseta v pogon.
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
11. 08. 2025 14.16
Lolimpija oz NK Bežigrad.
ODGOVORI
0 0
Kaimlplut
11. 08. 2025 14.05
za 2 ligo ste lih
ODGOVORI
0 0
Kaimlplut
11. 08. 2025 14.05
zabice
ODGOVORI
0 0
Wolfman
11. 08. 2025 14.01
+1
To je edino, kar še znajo lastniki Olimpije, zamenjati trenerja!
ODGOVORI
1 0
Nobody75
11. 08. 2025 13.57
+0
Bomo počakali na nov zagovor:)
ODGOVORI
1 1
borjac
11. 08. 2025 13.56
+3
Bomo videli ???
ODGOVORI
3 0
sc0rpion
11. 08. 2025 13.50
+1
PO pameti, ni vsak bivši nogometaš, ki hoče biti trener v Olimpiji že kar strokovnjak.
ODGOVORI
2 1
wsharky
11. 08. 2025 13.47
-1
pred zelenimi zmaji je sedaj svetla prihodnost, se že vidi luč na koncu predora
ODGOVORI
1 2
gongash
11. 08. 2025 13.47
+0
Nizozemci so znani po tem da so škrti in stiskači
ODGOVORI
2 2
kapljač1
11. 08. 2025 13.41
+1
Čas je da Boromisa gre!
ODGOVORI
2 1
Slovenskega naroda sin
11. 08. 2025 13.39
+2
Ki so te njega našli?
ODGOVORI
4 2
St. Gallen
11. 08. 2025 13.37
-2
Dokler ji sodniki stojijo ob strani nic bati
ODGOVORI
2 4
Bonsa
11. 08. 2025 13.34
+1
Prenos evropskih tekem in se celo novinarske konference, vau. Nikjer niste pisali o tem da promovirate Nk Olimpijo.
ODGOVORI
3 2
zmerni pesimist
11. 08. 2025 13.30
Kolkar dnarja tolk muzike
ODGOVORI
0 0
roten
11. 08. 2025 13.03
+5
Sam da ni štajrc
ODGOVORI
6 1
geny42
11. 08. 2025 11.35
+7
Evo jest se javm za pol place od Simaa. Tojk slab ne morm bit,pa ce se nevem kojk trudim 😂
ODGOVORI
7 0
Lenart Čaubi
11. 08. 2025 11.35
+1
Takih trenerjev kot sta bila Oblak in Verdenik Olimpija še dolgo ne bo imela in še poceni sta bila.
ODGOVORI
3 2
Grande cojones
11. 08. 2025 11.15
+0
V nogometu je smešno to, da trener prevzame en klub in ga mora recimo zaradi slabih rezultatov zapustiti po pol leta, nato pa si najde drugi klub!? Zakaj bi jaz kot lastnik drugega kluba zaposlil trenerja kateri v drugem klubu ni pokazal ničesar? Slabega delavce ne bo zaposlilo konkurenčno podjetje! Enak problem je v Policijskih vrstah. Direktorja policije odstavijo in potem gre med "navadne" policaje. Torej, kot nekdanji direktor z velikimi pooblastili in odgovornosti je dober za "navadnega" policaja.
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1077