Nizozemci izbrali Koemanovega naslednika

Frank de Boer bo nogometno reprezentanco Nizozemske vodil vsaj do svetovnega prvenstva 2022 v Katarju, so potrdili na nizozemski zvezi, kjer so z de Boerjem podpisali dveletno pogodbo. De Boer bo na selektorskem mestu zamenjal Ronalda Koemana, ki je prevzel trenersko mesto pri Barceloni.

De Boer je v karieri zbral kar 112 nastopov za reprezentanco Nizozemske. Večino igralske kariere je preživel v domačem Ajaxu, s katerim je osvojil pet naslovov prvaka, dva pokalna naslova in tri superpokale, po enkrat pa tudi ligo prvakov, pokal Uefa in medcelinski pokal. Kasneje je pet let igral za Barcelono, s katero se je leta 1999 veselil naslova na Iberskem polotoku. Kot trener je bil nato zelo uspešen pri Ajaxu, manj pa pri milanskem Interju, Crystal Palaceu in nazadnje v severnoameriški MLS pri Atlanti United. Prvi izziv novega selektorja čaka že 7. oktobra, ko se bo Nizozemska na prijateljski tekmi pomerila z Mehiko, štiri dni kasneje pa tulipane v ligi narodov čaka obračun z BiH. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke