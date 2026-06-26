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Nogomet

Nizozemci, Japonci in Švedi napredovali v izločilne boje

Kansas City/Dallas, 26. 06. 2026 08.04 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Brian Brobbey

Nizozemska nogometna reprezentanca je na zadnji tekmi prvega dela tekmovanja na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v Kansas Cityju premagala Tunizijo s 3:1 in osvojila prvo mesto v skupini F. Iz te skupine so napredovali tudi japonski in švedski nogometaši po neodločenem izidu 1:1 v Dallasu.

Nizozemska se bo v šestnajstini finala pomerila z Marokom, Japonska pa z Brazilijo. Švedska je napredovala kot ena izmed osmih najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc, njena tekmica pa bo znana po vseh tekmah skupinskega dela.

Igralci iz dežele tulipanov so v deževnem vremenu v Kansas Cityju že po sedmih minutah vodili z 2:0. V 3. minuti je po ostrem predložku Denzla Dumfriesa tunizijski rekorder po številu nastopov na svetovnih prvenstvih Ellyes Skhiri nesrečno preusmeril žogo v lastno mrežo, le štiri minute kasneje pa je po podaji z glavo Virgila van Dijka iz neposredne bližine zadel Brian Brobbey in dosegel svoj tretji gol na letošnjem turnirju.

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Po silovitem začetku se je ritem tekme precej umiril. Tunizijci so si prizadevali za vrnitev v igro, vendar si niso priigrali resnejših priložnosti. V začetku drugega polčasa je Hazem Mastouri z natančnim strelom z glavo znižal na 1:2, a veselje Tunizijcev ni trajalo dolgo, saj je branilec Jan Paul van Hecke v 62. minuti zadel za končnih 3:1.

"Zelo hitro smo povedli z 2:0, kar nam je šlo v prid, tudi v nadaljevanju smo igrali dobro. Menim, da na letošnjem svetovnem prvenstvu dobro opravljamo svoje delo in smo odigrali tri zelo kakovostne tekme," je po zmagi dejal nizozemski selektor Ronald Koeman in posebno pohvalo namenil privržencem: "Vsakič imamo občutek, da igramo doma. Vse je odeto v oranžno."

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V Dallasu je Japonska povedla v 56. minuti prek Daizena Maede, natančno in uporabno podajo mu je namenil Ayase Ueda. Švedska je izenačila v 62. minuti, potem ko je Anthony Elanga z desne strani prodrl v sredino ter z močnim in natančnim strelom premagal japonskega vratarja Ziona Suzukija. Alexander Isak je bil v sodnikovem dodatku blizu zmagovitega zadetka za Švedsko, a je žoga zadela okvir japonskih vrat.

"Prvi polčas je bil zelo izenačen. V drugem smo povedli, a po prejetem izenačujočem zadetku je pobuda prešla na stran nasprotnika," je po remiju dejal Suzuki in dodal: "Z Brazilijo se bomo pomerili brez poraza v skupinskem delu, kar je zagotovo lepa popotnica pred tako pomembnim dvobojem v izločilnem delu tekmovanja."

Svetovno prvenstvo, skupina F, 3. krog, izida tekem:

Nizozemska - Tunizija 3:1 (2:0)

Švedska - Japonska 1:1 (0:0)

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nogomet sp 2026 nizozemska tunizija japonska švedska

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