Nizozemci mislijo resno: Ajaxu daljši počitek pred tekmo v Madridu

Povratna tekma osmine finala LP med Real Madridom in Ajaxom bo 5. marca (ob 20.40) prva, ki si jo boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Dan kasneje sledi tekma PSG ‒ Man. United, nato pa 12. marca Juventus ‒ Atletico in 13. marca še Bayern ‒ Liverpool. Ne zamudite!