Nizozemci prepričani: Van de Beek poleti v Real Madrid

Tako trdi nizozemski časnik De Telegraaf, ki poroča o sklenjenem dogovoru Real Madrida z Donnyjem van de Beekom. 22-letni nizozemski reprezentant in član Ajaxa je bil eden od junakov minule sezone v Ligi prvakov, ki bi Amsterdamčanom kmalu prinesla uvrstitev v veliki finale. Ajax je na povratnem polfinalnem obračunu z golom v zadnjih sekundah ustavil Tottenham (2:3), so pa nizozemski prvaki na prvi in drugi stopnički izločilnih bojev navdušujoče opravili z Real Madridom ter nato še z Juventusom.

Prav Real Madrid naj bi bil naslednja postaja v karieri Van de Beeka, saj De Telegraaf v sredo poroča o sklenjenem dogovoru za prestop, čigar vrednost naj bi znašala 55 milijonov evrov. Manjkala naj bi le še uradna potrditev, saj so se vpletene strani že dogovorile za vse podrobnosti.

'Ne bo ušel'

Van de Beek je bil že minulo poletje blizu prestopa v klub s stadiona Santiago Bernabeu, po poročanju madridskega dnevnika ASpa bi lahko imel prste vmes celo trener Reala Zinedine Zidane, ki je odkrito navijal, da bi se mu iz vrst Manchester Uniteda priključil rojak Paul Pogba. Nato je sledil še "izbruh" talentiranega Urugvajca Federica Valverdeja, zato ASdodaja, da je prihod Pogbaja v Real zdaj "neizvedljiv", saj je njegova cena previsoka, Francoz pa naj bi tudi oviral napredek vedno bolj priljubljenega Valverdeja.

"Van de Beek bo prvi nakup Madrida pred naslednjo sezono. Igralec, ki so si ga želeli že prej, ne bo ušel belim,"dodaja AS.

