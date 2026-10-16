Nizozemci v šoku: Hitler, Auschwitz in podobno ... To je škandal'

Nizozemska nogometna portala VoetbalPrimeur in FCUpdate sta sramotnemu ravnanju dela Hajdukovih navijačev posvetila ločena članka, v njunih poročilih pa prevladujeta predvsem zgražanje in ostra obsodba. Portal VoetbalPrimeur izpostavlja vznemirljive in pretresljive izjave, ki so odmevale med navijaškim pohodom. Med njimi so bili vzkliki, s katerimi so navijači Torcide klicali imeni Adolfa Hitlerja in koncentracijskega taborišča Auschwitz. Nizozemci so opozorili tudi na prizor, ki je spremljal sprevod: avtomobil z mrtvaško krsto, na kateri je bilo izpisano ime Ajaxa.

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Krsta je kasneje končala na cesti, kjer so jo posamezni navijači brcali in razbijali. Omenjeni nizozemski portal je obnašanje najbolj radikalnega dela Torcide opisal kot njihovo najslabšo možno podobo. Nič manj neizprosen ni bil portal FCUpdate, ki je dogajanje označil za škandalozno uverturo v evropsko tekmo. Portal opozarja na posnetke, ki so preplavili splet, in poudarja, da je policija že začela ugotavljati identiteto oseb, odgovornih za prepovedane vzklike.

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Split že več dni pod drobnogledom

O dogodkih v Splitu evropski in še posebej nizozemski mediji poročajo že več dni, pri čemer so posebno pozornost pritegnili spopadi pred samo tekmo v Konferenčni ligi. Javni servis NOS je že pred tem poročal o izgredih med navijaškimi skupinami, v katerih je bilo pridržanih 57 oseb. Po njihovih informacijah je v nočnih neredih sodelovalo več sto ljudi, situacija pa je zahtevala obsežno posredovanje policije.

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