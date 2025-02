Nizozemci zdržali zaključni juriš Milana: Feyenoord v osmini finala

Na tekmi v Milanu so domači rdeče-črni, ki so lovili zaostanek enega gola s prve tekme, tega zelo hitro nadoknadili. Že v prvi akciji na tekmi je namreč zadel Santiago Gimenez in napovedal milanski večer, toda nadaljevanje je bilo bistveno boljše za Feyenoord.

Nizozemci so se zbrali, vzpostavili ravnotežje in bili enakovreden tekmec. Prelomni trenutek je prišel v 50. minuti, ko je domači branilec Theo Hernandez skušal preslepiti sodnika z zaigranim padcem ob posredovanju tekmeca. Dobil je drugi rumeni karton, z igralcem več pa so gostje vse bolj pritiskali. V 73. minuti je po hitri akciji in podaji pred gol z glavo zadel Julian Carranza, ki je v igro vstopil deset minut prej. Milan je do konca na vse načine iskal gol za podaljšek, a Feyenoord je zdržal in se kot prvi uvrstil v osmino finala.