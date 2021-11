Ob koncu kvalifikacij si je Katar zagotovila še Nizozemska

Zadnji krog in zadnji kvalifikacijski dan je o prvem mestu odločal v skupini G. V troboju so bile Nizozemska, Norveška in Turčija. Vozovnico za Katar si je zagotovila Nizozemska, ki je premagala Norveško z 2:0.

Odpor Skandinavcev, ki so bili sicer večinoma v podrejenem položaju, so tulipani strli v 84. minuti, ko je zadel Steven Bergwijn. V prvi minuti sodniškega dodatka je zmago potrdil Memphis Depay, zanj je bil to 12. gol v kvalifikacijah, tako da se je na vrhu izenačil z Angležem Harryjem Kanom.

Kratko je tako potegnila Norveška, ki je končala na tretjem mestu, pred njo je namreč ostala Turčija, ki je v Črni gori zmagala z 2:1 in bo tako igrala v dodatnih kvalifikacijah. Na tretji tekmi skupine je Latvija zmagala pri Gibraltarju s 3:1.