Nizozemec bo prva poletna okrepitev Liverpoola

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Potem ko Trent Alexander-Arnold ni podaljšal sodelovanja z Liverpoolom in se bo kot prost igralec preselil v Madrid k Realu, je na desni strani obrambe angleških prvakov nastala vrzel. Zapolnil jo bo Jeremie Frimpong . Gre za podobnega branilca, kot je Anglež – vrhunski v fazi napada, a mu branjenje pogosto predstavlja težave. Njegova zamenjava bo Conor Bradley , ki je z rdečimi podpisal novo šestletno pogodbo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

24-letni Nizozemec že ima izkušnje z igranjem na Otoku, saj se je dolgo časa kalil v akademiji Manchester Cityja in nato igral za člansko zasedbo Celtica, s katerim je osvojil trojno krono - škotsko prvenstvo, pokal in ligaški pokal.

Leta 2021 ga je za 11 milijonov evrov odkupil Leverkusen, kjer je imel Frimpong pomembno vlogo – tudi v sezoni, ko je Bayer neporažen osvojil nemško Bundesligo in pokalno tekmovanje ter igral v finalu Lige Evropa. Izredno ofenzivno naravnani bočni branilec se je na račun tega znašel tudi v najboljši enajsterici Bundeslige in Lige Evropa. V dresu nemške zasedbe je zbral 190 nastopov in prispeval 30 zadetkov ter 44 asistenc.